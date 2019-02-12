Як камери допомагають ловити злочинців, або Чому Вінниця може навчити країну

Нещодавно був у Вінниці – побачив шикарне, реально працююче нововведення. Називається Ситуаційний центр при міськраді

Суть така – відеоінформація з багатьох сотень замаскованих відеокамер виводиться на монітори, де цілодобово сидять добре підготовлені хлопці з виправкою.

Потрібна інформація поліції чи іншим органам або учасникам ДТП – видають негайно. Розголошувати приватну інформацію (хто до кого ходить на чай) суворо заборонено.

Можуть у прямому ефірі допомагати поліції ловити злочинців – типу «Он він повернув, лови його, лови».

Минулого року в місті на основі інформації з камер розкрили сім убивств, з них два замовних, і ще безліч злочинів. Статистика така – за рік у Вінниці кожна камера ловить одного кримінального злочинця і десь з два десятки правопорушень (штрафи і т. д.) Деякі камери бачать обличчя крізь скло, деякі камери і фотопастки поставлені в лісі (!) навколо міста.

Керівник цього центру – енергійний, порядок тримає твердий. На мою думку, цю систему слід поширити на всю країну – у кожних чотирьох-п’яти районах має бути такий центр.

Вінницькі спеціалісти могли б допомогти це поширити на всю країну. До них і так їздять вчитися, але потрібен централізований імпульс, приміром, держпрограма. Коротше, якщо у вас щось десь, не дай Боже поцупили, – не лінуйтеся звертатися в поліцію, злодія впіймають 90%.

На фото – телефон Вінницького ситуаційного центру.

Крім того, у Вінниці діє ще одна схожа комунальна служба. Теж дуже корисна штука. Виявляється, можна фотографувати ями на дорогах і відсилати фото і координати есемескою – приїжджають і ремонтують. Я про таке раніше тільки у Швеції чув. Цивілізація.

P. S. Будете у Вінниці, не чухайтеся на вулицях і взагалі, ведіть себе пристойно.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»