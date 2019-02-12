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    Думки вголос

    Як камери допомагають ловити злочинців, або Чому Вінниця може навчити країну

    • Олександр Палій

      Політолог

    • Розсилка
    Як камери допомагають ловити злочинців, або Чому Вінниця може навчити країну

    Нещодавно був у Вінниці – побачив шикарне, реально працююче нововведення. Називається Ситуаційний центр при міськраді

    Суть така – відеоінформація з багатьох сотень замаскованих відеокамер виводиться на монітори, де цілодобово сидять добре підготовлені хлопці з виправкою.

    Потрібна інформація поліції чи іншим органам або учасникам ДТП – видають негайно. Розголошувати приватну інформацію (хто до кого ходить на чай) суворо заборонено.

    Можуть у прямому ефірі допомагати поліції ловити злочинців – типу «Он він повернув, лови його, лови».

    Минулого року в місті на основі інформації з камер розкрили сім убивств, з них два замовних, і ще безліч злочинів. Статистика така – за рік у Вінниці кожна камера ловить одного кримінального злочинця і десь з два десятки правопорушень (штрафи і т. д.) Деякі камери бачать обличчя крізь скло, деякі камери і фотопастки поставлені в лісі (!) навколо міста.

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    Керівник цього центру – енергійний, порядок тримає твердий. На мою думку, цю систему слід поширити на всю країну – у кожних чотирьох-п’яти районах має бути такий центр.

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    Як камери допомагають ловити злочинців, або Чому Вінниця може навчити країну
    Як камери допомагають ловити злочинців, або Чому Вінниця може навчити країну
    Як камери допомагають ловити злочинців, або Чому Вінниця може навчити країну

    Вінницькі спеціалісти могли б допомогти це поширити на всю країну. До них і так їздять вчитися, але потрібен централізований імпульс, приміром, держпрограма. Коротше, якщо у вас щось десь, не дай Боже поцупили, – не лінуйтеся звертатися в поліцію, злодія впіймають 90%.

    На фото – телефон Вінницького ситуаційного центру.

    Крім того, у Вінниці діє ще одна схожа комунальна служба. Теж дуже корисна штука. Виявляється, можна фотографувати ями на дорогах і відсилати фото і координати есемескою – приїжджають і ремонтують. Я про таке раніше тільки у Швеції чув. Цивілізація.

    P. S. Будете у Вінниці, не чухайтеся на вулицях і взагалі, ведіть себе пристойно.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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