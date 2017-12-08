У Вінниці малюк виліз на вікно у багатоповерхівці та ледь не випав

Рятувальники, що прибули на місце інциденту, врятували малюка

Сьогодні, 24 лютого 2018 року, в Вінниці люди побачили жахливу картину: малюк стоїть біля вікна та ледь не випадає. «Близько 13 години вінницьким рятувальникам надійшло повідомлення, що в одній із багатоповерхівок на вулиці Замостянській у вікні на 2-му поверсі видно малюка, який може випасти назовні», - цитує видання vn.20minut.ua



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Рятувальники, що прибули на місце інциденту, врятували малюка

Сьогодні, 24 лютого 2018 року, в Вінниці люди побачили жахливу картину: малюк стоїть біля вікна та ледь не випадає.

«Близько 13 години вінницьким рятувальникам надійшло повідомлення, що в одній із багатоповерхівок на вулиці Замостянській у вікні на 2-му поверсі видно малюка, який може випасти назовні», - цитує видання vn.20minut.ua повідомлення прес-офіцера служби порятунку «101» Олександра Кутового.

На щастя, рятувальники встигли вчасно. Вони піднялися по висувній драбині до чотирирічної дитини та врятували її від падіння. Подробиці обіцяють повідомити згодом.

Нагадаємо, у грудні 2017 року у Сарнах на Рівненщині патрульні попіклувалися про малюка: матір у стані алкогольного сп'яніння годувала сина грудним молоком.