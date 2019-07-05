У Вінниці патрульний поліцейський вчинив ДТП, в якому постраждало двоє підлітків



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Поліцейський може загриміти за грати на три роки

Слідчим відділом Вінницького відділу поліції відкрито кримінальне провадження за фактом вчинення дорожньо-транспортної пригоди патрульним поліцейським управлінні патрульної поліції у Вінницькій області, який перебував поза службою. Внаслідок аварії двоє неповнолітніх отримали тілесні ушкодження. Проводяться першочергові слідчі дії.

5 липня близько 3 години на перехресті вул. Лебединського та вул. Максима Шимка автомобіль Volkswagen Transporter зіткнувся з трьома автомобілями «ВАЗ-21099», Mitsubishi Grandis та Daewoo Lanos, які зупинилися на червоне світло світлофору. Кермував мікроавтобусом патрульний поліцейський, який перебував поза службою.

На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції. Встановлено, що внаслідок зіткнення отримали тілесні ушкодження двоє дітей віком 15 та 10 років, які знаходилися в автомобілі «ВАЗ-2109» в якості пасажирів.

Поліцейський мав зовнішні ознаки сп’яніння, однак від проходження медичного огляду відмовився. Ця обставина буде з’ясована в ході розслідування.

За фактом вчинення ДТП відкрито кримінальне провадження відповідно до ч.1 ст.286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

За таке правопорушення передбачено покарання - до трьох років років обмеження волі.

Після проведення першочергових слідчих дій кримінальне провадження буде скеровано за підслідністю до ДБР.

Джерело: Vinbazar