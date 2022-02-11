У Вінниці почалася підготовка укриттів для людей на випадок надзвичайних ситуацій

Місця розташування укриттів позначать за допомогою табличок та покажчиків руху до них

У Вінниці проводиться робота з підготовки до укриття населення у випадках надзвичайних ситуацій. Відповідні приміщення мають привести у належний санітарний та протипожежний стан. А їх місця розташування потрібно позначити табличками та покажчиками. Таке рішення прийнято на засіданні міської комісії із питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє Вінницька міська рада.

«Комісія вирішила, що керівники підприємств, установ, організацій, управляючі компаніями, управителі, незалежно від форми власності та підпорядкування, голови правлінь ОСББ, (крім балансоутримувачів (власників) сховищ, протирадіаційних та найпростіших укриттів) повинні визначити для укриття населення (працівників) підвальні, цокольні та інші заглиблені приміщення, а при конструктивній відсутності таких – перші поверхи будівель. Також потрібно привести їх у належний санітарний та протипожежний стан, звільнити від сміття, впорядкувати входи», –розповів начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної і оборонної роботи та режиму секретності міської ради Олег Парфілов.

Місця розташування укриттів потрібно позначити за допомогою табличок (написів) та покажчиків руху до них. А на дошках оголошень – розмістити інформацію про місця розташування укриттів і правила перебування в них.

Мешканці індивідуальних житлових та садових будинків повинні використовувати для укриття належні їм підвальні, цокольні та інші приміщення. Старостам старостинських округів, головам квартальних комітетів потрібно визначити кількість мешканців, що проживають у кожному індивідуальному житловому та садовому будинку і використовують для укриття належні їм підвальні, цокольні, інші заглиблені приміщення. А при відсутності таких – перші поверхи будівель.

Нагадаємо, в умовах збройної загрози з боку РФ Департамент муніципальної безпеки спільно з представниками Головного управління ДСНС України також і у Києві та комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація» постійно перевіряють санітарно-технічний стан, комплектування та відповідність вимогам споруд подвійного призначення, найпростіші укриття та сховища.

Як раніше повідомлялося, у Києві у підвалі організували стриптиз-клуб. На цьому місці за планом має бути бомбосховище.