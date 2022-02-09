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    Вінничанин вкрав у магазині барсетку із 90 тис. грн (фото)

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    Крадієм виявився раніше судимий вінничанин - Вінничанин вкрав у магазині барсетку із 90 тис. грн (фото)
    Крадієм виявився раніше судимий вінничанин
    ілюстративне фото з відкритих джерел

    Поліція встановила грабіжника завдяки камерам вуличного спостереження

    На Вінниччині правоохоронці відстежили викрадача чоловічої сумки, у якій було майже 90 тис. грн. Вкрав барсетку 40-річний мешканець обласного центру в одному з магазинів у Жмеринці. Проте, далеко з грошима втекти не встиг. Авто, на якому поїхав, зафіксували камери вуличного спостереження, повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

    «Під час проведення розшукових заходів поліцейські відразу встановили автомобіль, на якому зловмисник виїхав із міста, згодом ідентифікували його особу і затримали. Ним виявився 40-річний вінничанин, раніше судимий за вчинення особливо тяжких злочинів», – зазначають у повідомленні.

    Зловмисник затриманий у процесуальному порядку, йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).Правопорушнику загрожуєдо п’ять років позбавлення волі.

    Нагадаємо, раніше у Могилів-Подільському Вінницької області затримали 21-річного місцевого жителя, близько 19 год. Зловмисник вибив скло у магазині держаком та погрожував продавчині пістолетом. Після цього, хуліган сів у автівку та поїхав містом, до того моменту, поки по орієнтуванню його не перепинили правоохоронці.

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    Теги: Вінниця пограбування Вінниччина поліція
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    Вінничанин вкрав у магазині барсетку із 90 тис. грн (фото)