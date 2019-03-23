У Вінниці почали встановлювати нові сміттєві урни із закликом «бути людиною»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Благоустрій міста триває

«Будь людиною – збережи природу» - такі заклики у Вінниці тепер будуть на вуличних сміттєвих урнах. Нові їх зразки встановили сьогодні біля будівлі міської ради. Вінничанам має сподобатися новий дізайн.

На урнах – зображення, що символізує відповідальне ставлення до екології, довкілля та переробку відходів.

На вигляд вони більші та функціональніші за виготовлені раніше: сміття збирається у висувний бак, принаймні одна урна із двох, що стоять біля міськради, має попільничку.

Нагадаємо, перед цим нові металеві урни у Вінниці встановлювали у березні минулого року. Ними замінювали різнокольорові, виготовлені ще у 2013 році.

Джерело: naparise.com