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    Столиця тоне у смітті. «Київводоканал» оприлюднив шокуючі фото

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    <p>Засмічення магістрального каналу Бортницької станції аерації може спричинити екологічні проблеми</p> - Столиця тоне у смітті. «Київводоканал» оприлюднив шокуючі фото

    Засмічення магістрального каналу Бортницької станції аерації може спричинити екологічні проблеми

    Фото: Київводоканал

    До магістрального каналу Бортницької станції аерації скидається будівельне сміття, пісок та побутові відходи

    «Київводоканал» занепокоєний ситуацією, що склалася у зв`язку з засміченням магістрального каналу Бортницької станції аерації.

    Через цей канал здійснюється відведення біологічно очищених зворотних вод Бортницької станції аерації у водний басейн Канівського водосховища р. Дніпро, зазначили у «Київводоканалі».

    «З 2008 року розпочалася інтенсивна забудова правого берегу каналу і, в тому числі, територій, на яких розташовані трубопроводи подачі очищених стічних вод. З 2015 року в даній місцевості відбуваються активні будівельні роботи, хоча землевідведення ділянок на цій території з ПрАТ «АК «Київводоканал» не погоджувалося. Будівельне сміття, пісок та побутові відходи у великій кількості скидаються на береги каналу, що призводить до зменшення його перетину», - повідомили у компанії.

    Ба більше, в останні два тижні почалося інтенсивне засипання сміттям та піском ділянки довжиною 100 метрів на лівому березі магістрального каналу із засипкою русла на 15 метрів (при загальній ширині русла 50 метрів).

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    Столиця тоне у смітті. «Київводоканал» оприлюднив шокуючі фото
    Столиця тоне у смітті. «Київводоканал» оприлюднив шокуючі фото
    Столиця тоне у смітті. «Київводоканал» оприлюднив шокуючі фото

    У «Київводоканалі» попередили, що засмічення може призвести до того, що в період проходження паводку буде унеможливлена перекачка паводкових вод. Також дана ситуація може спричинити екологічні проблеми, такі як повторне забруднення очищених стічних вод Бортницької станції аерації з подальшим скиданням в р. Дніпро.

    Для вирішення даної проблеми необхідно припинити будівництво на берегах магістрального каналу, вивезти сміття та відновити русло каналу, зазначили у «Київводоканалі».

    Нагадаємо, 21 березня у результаті перевірки робіт з благоустрою і прибирання столиці мер Києва Віталій Кличко доручив главам районів, комунальним службам міста ліквідувати стихійні звалища сміття, що утворилися після зими.

    Як повідомляв «Главком», 17 березня українська театральна і кіноактриса Римма Зюбіна разом з друзями організувала толоку у Києві. Вони зібрали близько 30 мішків сміття.

    Навесні планується провести понад 90 масових толок у парках, скверах та на пляжах столиці. Киян запрошують долучатися до масового прибирання зелених зон у своєму районі.

    Дивіться також фоторепортаж «Главкома» з Центрального автовокзалу Києва: столиця зустрічає гостей міста купами сміття.

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