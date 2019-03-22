Неповнолітня дівчина втекла з вінницької дитячої лікарні



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Увага розшук!

20 березня 17-річна дівчина самовільно залишила дитячу обласну лікарню у м.Вінниці, де проходила лікування.

Дівчина не вперше втікає з дому. Наприкінці 2017 року дівчину такожоголошували в розшук.

Її прикмети: на вигляд – 17 років, зріст 65 см, коротке темно-русяве волосся , сіро-зелені очі. На передпліччі татуювання, можливо, китайські символи. Була одягнена в темну жилетку, сіру кофту, темні джинси.

Поліція звертається до всіх небайдужих громадян, які бачили дівчину та можуть допомогти у її розшуку, повідомити поліцію за телефонами: (0432) 59-40-99, 59-41-55 або 102.

Джерело: Vinbazar