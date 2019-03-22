У Вінниці тільки з однієї вулиці зібрали 65 мішків сміття



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Небайдужі вінничани прибирають місто від сміття

21 березня у Вінниці представники Муніципальної поліції Вінницької міської ради спільно з 20 студентами Вінницького транспортного коледжу зібрали 65 120-ти літрових мішків сміття, з них - 20 мішків пластику. У місті розпочалась акція «Студентська молодь Вінниці – за чисте довкілля».

Правоохоронці спільно з молоддю прибирали вулицю Юрія Клена, що в районі Залізничного вокзалу.

«У деяких місцях не мешкають люди, але сміття було чимало. Його скидали через високий паркан», - зауважив Віталій Чигур, керівник Муніципальної поліції Вінницької міської ради.

Збираючи сміття, пластик складали окремо.

«Не достатньо просто перевезти сміття з одного місця на інше – полігон. Значно краще відправити його на переробку і таким чином зекономити ресурси та отримати корисні речі. Загалом було Всі хочуть бачити своє місто квітучими та комфортними для людей. Тому ми дуже вдячні студентам Вінницького транспортного коледжу, які сьогодні допомогли зробити нашу Вінницю охайнішою», - додали у Муніципальній поліції Вінницької міської ради.

Джерело: vinnitsa.info