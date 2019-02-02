У Вінниці презентували фільм «Крути 1918» перед всеукраїнською прем'єрою



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Допрем'єрний показ пройшов у кінотеатрі імені Михайла Коцюбинського

1 лютого, у Вінниці відбулася презентація фільму «Крути 1918». Представляли стрічку учасники знімальної групи.

У фільмі взяли участь вінницькі реконструктори на чолі з Віталієм Головеньком. Вони допомагали команді фільму під час батальних сцен, які знімали рік тому. До створення також долучився колишній боєць добровольчого батальону «Донбас» вінничанин Василь Любуня, який консультував кінотворців щодо використання зброї.

Показ у Вінниці зібрав чимало глядачів. Вінничани із задоволенням спілкувалися з виконавцями головних ролей акторами Євгеном Ламахою, Андрієм Федінчиком та Олексієм Тритенком, які завітали на прем'єру. Захід проходив в неформальній обстановці. Офіційно на великі екрани фільм-екшен вийде 7 лютого.

Стрічка присвячена сторіччю бою біля станції Крути, де українські гімназисти протистояли наступу більшовиків на Київ. Бюджет картини склав 52 мільйони гривень. Держкіно покрило половину витрат. Зйомки проходили у Чернігівській, Черкаській, Київській областях, також у Києві.

Джерело: Vinbazar