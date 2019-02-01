У Вінниці презентували автомобіль для перевезення людей з інвалідністю



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Сьогодні, 1 лютого, у Вінниці представили нещодавно придбаний для перевезень людей з інвалідністю автомобіль «Ford/Spline», обладнаний усім необхідним для комфортного та безпечного транспортування людей на візках.

Машина має автоматизований пандус: достатньо просто натиснути кнопку – і одразу починається рух зручної металевої платформи, яка з вертикального переходить у горизонтальне положення, щоб на неї з салону авто виїхала людина на візку. Натискання іншої кнопки – і пандус опускається на землю.

Принцип роботи механізму продемонстрували представниці ГО «Гармонія» – Олена Чорнобривенко та Наталя Видайко, а щоб побачити все на власні очі, на місце, де відбувалась демонстрація техніки, прийшли міський голова Вінниці Сергій Моргунов та Галина Якубович, заступниця міського голови.

За словами Олени Чорнобривенко, директорки Центру реабілітації «Гармонія», автомобіль розрахований на вісім сидячих місць та кілька візків. Водночас, сидячі місця за потреби знімаються і звільняється місце для візків. Таким чином вміститися у салоні може від чотирьох до шести людей на візках.

Із передбачених у машині заходів безпеки важливу роль відіграють спеціальні троси, які кріпляться до візка та до спеціальної спеціальної «колії» на підлозі та надійно фіксують візок. Зауважимо також, що залежно від габаритів візка, троси можуть бути переміщені вздовж «колії». Тросів є чотири комплекти. Також людину фіксують за допомогою тросів у самому візку, якщо є така потреба. У попередніх авто для перевезень людей з інвалідністю такі троси були відсутні, тож були випадки, що при різкому гальмуванні людина у візку могла травмуватися.

Окрім того, сам підйомник має спеціальний «бортик», що не дозволяє візку скочуватись, поки пандус не опуститься на землю. Також на підйомнику встановлено зручні поручні. Цей автоматичний пандус здатен витримати до 200 кілограмів.

Олена Чорнобривенко розповіла що потреба у таких автомобілях – висока, адже нині машини (три автомобілі) єдиної у місті Служби перевезень, яка транспортує людей з інвалідністю з усього міста, надто завантажені – іноді одне авто виконує по 25 заявок на день.

«От чому в нас такий попит виник, чому потрібно все більше й більше таких послуг – бо люди стають жити більше повноцінним життям і активним. Наприклад, в нас в школи ходять багато дітей з інвалідністю, люди з інвалідністю працюють у різних місцях – місто стає набагато доступнішим й відповідно потрібно більше транспорту», – сказала Олена Чорнобривенко.

Галина Якубович підтвердила цю думку та зауважила, що існує тенденція, коли до Вінниці спеціально переїжджають люди з інвалідністю, щоб тут жити та мати можливість комфортно інтегруватися в середовище.

«Справді, в нас було декілька чоловік, які спочатку були в Києві, потім ще десь, а потім приїхали сюди, у Вінницю, один раз і залишились. І також з районів, з сільської місцевості приїжджають люди, винаймають тут квартири. Кажуть, що це непросто, але тут вони можуть тут жити і почуватися людиною», – розповіла Олена Чорнобривенко.

Вартість такого переобладнаного автомобіля (Ford 2018-го року випуску) – 1 мільйон 440 тисяч гривень, що були виділені з міського бюджету. Також всі витрати з обслуговування взяла на себе міська рада. Підйомник виготовляли офіційні представники німецької компанії. Олена Чорнобривенко зауважила, що послуги перевезень необхідні людям з інвалідністю щодня і чудово, що у Вінниці з’явився такий комфортний і безпечний автомобіль.

Після того, як міський голова особисто спробував керувати механізмом, він зазначив, що й далі потрібно продовжувати роботу над створення міста, комфортного для всіх.

«Цей процес наша команда розпочала ще 2007 року з ініціативи Раї Панасюк, коли був придбаний перший автомобіль такий, нині їх є три, – розповів Сергій Моргунов. – Найстарший з них вже вичерпав свій ресурс і тому наприкінці минулого року ми придбали ось цей автомобіль «Форд». За минулий рік у Вінниці було здійснено 5 тисяч 700 перевезень таким транспортом».

Джерело: VЕЖА