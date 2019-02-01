Всеукраїнська виставка крафтової продукції відкрилась у Вінниці



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Виставка триватиме до 3 лютого

Сири, в’ялене м’ясо, вина, наливки, настійки, солодощі, кава, чай та мед – все це представили українські товаровиробники на всеукраїнській виставці-ярмарку ексклюзивної продукції «UKRAINE KRAFT», яка сьогодні розгорнулася в Експоцентрі Вінницької торгово-промислової палати.

Перш ніж визначитися з вибором і щось придбати, покупцям пропонують скуштувати продукцію. Дегустація безкоштовна, як і вхід на виставку.

«Ми зібрали харчову продукцію від близько 15 представників середнього та малого бізнесу з 10 міст України. Мало бути 25 товаровиробників, але через погодні умови, вони просто не ризикнули виїжджати, – розповідає організатор виставки Олег Безсмертний. – Усі представлені товари ексклюзивні, їх не знайдеш на полицях супермаркетів Сири, вина, в’ялене м’ясо, мед, чай, кава, пиво та настоянки – все крафтове, тобто створеними власноруч. Головна мета виставки показати, що крафтове, органічне, фермерське виробництво в Україні є і воно активно розвивається».

Виставка триватиме з 1 по 3 лютого. Вона орієнтована на різні категорії споживачів. Учасники ярмарку для заохочення відвідувачів обіцяють проводити майстер-класах з приготування оригінальних страв та напоїв.

Дотепер фестивалі крафтової продукції проводилися у Києві. Після Вінниці побідну виставку-ярмарок організатори планують провести в Одесі.

Джерело: День