У Вінницькій області за тиждень виявили 27 браконьєрів



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Порушникам нараховано збитків на суму 918 грн

У період з 21 по 28 січня 2019 року Вінницьким рибоохоронним патрулем було проведено 5 рибоохоронних рейдів в ході, яких виявлено 27 порушень правил рибальства, з яких п’ять є грубими.

Крім цього, складено вісім актів виявлення та вилучення майна власник якого не встановлений.

Рибоохоронні заходи були проведені в Літинському, Вінницькому, Іллінецькому, Гайсинському, Теплицькому, Немирівському, Жмеринському, Бершадському районах, а також у м. Вінниця.

Протягом цього часу порушникам нараховано збитків на суму 918 грн. В ході проведених заходів інспектори вилучили 27 од. заборонених знарядь лову та 10,8 кг водних біоресурсів.

Наприклад, 27 січня у водоймі в районі с. Степанівка Теплицького р-ну порушник здійснював лов риби забороненим сітними знаряддями лову, сітками у кількості 2 шт., зловив 10 екземплярів карася сріблястого та 2 екземпляри щуки, чим завдав шкоди на суму 850 грн. За даним фактом складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП, який направлено на розгляд до суду. Заборонені знаряддя лову вилучено.

Джерело: news.vn.ua