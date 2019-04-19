У Вінниці презентували потужний земснаряд



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Земснаряд буде розчищати Південний Буг

Сьогодні, 19 квітня, на набережній біля Староміського мосту презентували новий земснаряд. Він допоможе розчистити річку Південний Буг та її притоки.

29 березня Вінницька міська рада підтримала рішення про закупку земснаряду з баржею. Технічне судно використовуватимуть для вирішення питання екології річки та покращення якості питної води. Ціна земснаряду майже 6 мільйонів гривень. Він більш універсальний та потужний ніж придбаний торік.

Запрацює агрегат після нерестового періоду.

Нагадаємо, що минулого року Вінницька обласна державна адміністрація придбала земснаряд для своїх потреб. Він очищував річку Десенку у мерах Стрижавки.

Джерело: Vinbazar