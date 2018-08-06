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    У Вінниці розшукують вандалів, які розбили «помаранчевого хлопчика» (відео)

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    У Вінниці розшукують вандалів, які розбили «помаранчевого хлопчика» (відео)

    Правоохоронці просять відгукнутися усіх можливих свідків інциденту

    У суботу, 4 серпня, о 3:45 шестеро невідомих осіб розбили фігурку «школяра», що була розташована навпроти школи-гімназії № 6 (вулиця Стрілецька, 12).

    Як повідомляє «Муніципальна поліція», дії осіб віком 16-20 років вдалося зафіксувати за допомогою камер відеоспостереження.

    Правоохоронці просять усіх вінничан, які були свідками цього правопорушення, повідомити про це за номером телефону Ситуаційного центру : 067-4-102-101.

    Нагадаємо, що випадки вандалізму стосовно фігурок траплялися у Вінниці вже кілька разів. Попереднє правопорушення, що відбулося 26 липня, також було зафіксовано камерами відеоспостереження, завдяки чому особи вандалів вдалося встановити.

    Джерело: Вежа

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