У Вінниці розшукують вандалів, які розбили «помаранчевого хлопчика» (відео)



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Правоохоронці просять відгукнутися усіх можливих свідків інциденту

У суботу, 4 серпня, о 3:45 шестеро невідомих осіб розбили фігурку «школяра», що була розташована навпроти школи-гімназії № 6 (вулиця Стрілецька, 12).

Як повідомляє «Муніципальна поліція», дії осіб віком 16-20 років вдалося зафіксувати за допомогою камер відеоспостереження.

Правоохоронці просять усіх вінничан, які були свідками цього правопорушення, повідомити про це за номером телефону Ситуаційного центру : 067-4-102-101.

Нагадаємо, що випадки вандалізму стосовно фігурок траплялися у Вінниці вже кілька разів. Попереднє правопорушення, що відбулося 26 липня, також було зафіксовано камерами відеоспостереження, завдяки чому особи вандалів вдалося встановити.

Джерело: Вежа