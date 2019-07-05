У Вінниці в автопригоді загинув неповнолітній велосипедист



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По факту смерті дитини відкрито кримінальне провадження

Дорожньо-транспортна пригода за участі велосипедиста та автомобіля «Mazda 6» сталась 4 липня у м. Вінниці. Травми, отримані 17-річним велосипедистом, виявились несумісні з життям. Хлопець помер у лікарні.

Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Аварія сталась близько 18.30 години по вулиці Хмельницьке шосе.

Попередньо встановлено, що 46-річний вінничанин, керуючи автомобілем «Mazda», допустив наїзд на неповнолітнього велосипедиста. Потерпілий переїжджав проїзну частину дороги у невстановленому місці.

У результаті автопригоди потерпілого з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано до лікарні, де він під час надання медичної допомоги помер.

Водій освідуваний, він тверезий.

Автомобіль поміщено на арештмайданчик.

Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачене покарання - до 8 років позбавлення волі.