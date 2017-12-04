У Вінниці встановлюють пам’ятник героям Революції Гідності

Пам’ятник Небесній Сотні на однойменному майдані у Вінниці його ініціатори хочуть відкрити 20 лютого

Сьогодні вранці у Вінниці розпочалися роботи зі встановлення пам’ятника героям Небесної Сотні на одноіменному Майдані, передає Вежа. Зараз територія на площі огороджена дерев’яним будівельним парканом, на ньому розвішені банери з інформацією про те, що саме тут буде встановлено пам’ятник на честь загиблих протестувальників,



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Пам’ятник Небесній Сотні на однойменному майдані у Вінниці його ініціатори хочуть відкрити 20 лютого

Сьогодні вранці у Вінниці розпочалися роботи зі встановлення пам’ятника героям Небесної Сотні на одноіменному Майдані, передає Вежа.

Зараз територія на площі огороджена дерев’яним будівельним парканом, на ньому розвішені банери з інформацією про те, що саме тут буде встановлено пам’ятник на честь загиблих протестувальників, котрі брали участь в Революції Гідності.

Як повідомили у Вінницькій міській раді, стихійне погруддя Тарасу Шевченку, котре було тут встановлене кілька років тому, його власником було перевезено на територію школи №22 на Старому місті.

Наразі на офіційному сайті Вінницької міської ради опубліковано офіційний прес-реліз з цього приводу: «Пам’ятник Небесній Сотні на однойменному майдані у Вінниці його ініціатори хочуть відкрити 20 лютого 2018-го – на 4-ті роковини кривавих розстрілів на Майдані у столиці. Сьогодні вранці на площі розпочались підготовчі роботи. На те, щоб встигнути встановити скульптурну композицію «Дерево Свободи» на честь загиблих українських патріотів, залишилось менше місяця.

Фінансування самого пам’ятнику та його встановлення здійснюється Благодійними фондами «Пам’яті Небесної Сотні» та «Подільська громада», а проведення подальших робіт з комплексного благоустрою площі Майдан Небесної Сотні зобов’язалась виконати Вінницька міська рада. Нагадаємо, відповідне рішення було прийнято на сесії міської ради 27 жовтня 2017 року, коли депутатський корпус підтримав пропозиції представників неурядових громадських організацій міста та надав погодження щодо місця розташування скульптурної композиції Героям Небесної Сотні у Вінниці на однойменному майдані.

За короткий час, який залишився до чергових роковин найбільш трагічних подій Революції Гідності, підрядна організація, з якою благодійні фонди уклали договір, має змонтувати не лише 5,5-метровий бронзовий пам’ятник у вигляді вишневого дерева, з якого опадає цвіт, але й підніжжя композиції – це карта України, з якої «проростає» вишня. 107 падаючих квіток символізуватимуть Героїв, загиблих під час кривавих розстрілів на Майдані зимою 2014-го. Загальна вага композиції становитиме понад 800 кг.

За задумом автора пам’ятника, молодого художника-скульптора Богдана Данилюка, на падаючих додолу квіточках вишні мають бути викарбувані прізвища загиблих Героїв. А ті квіти, що квітнуть на дереві, означатимуть, що Україна продовжує свій розвиток. «Пам’ятник у вигляді вишні ще ніхто не робив. Цей символ пов’язаний з Україною. Взагалі, вишня символізує рідну землю. Квіти, які впали, – загиблих воїнів. А ті, що на дереві, – продовження життя», – розповідав під час презентації проекту пам’ятника восени минулого року скульптор Богдан Данилюк.

Голова Наглядової ради БФ «Подільська громада» Андрій Дручинський каже, що зараз скульптурна композиція готова уже на 75%: «І стовбур, і квіти дерева вишні уже вилиті. Зараз йде копітка робота по зварюванню, чеканці та шліфовці. І паралельно працюють над виготовленням основи композиції у вигляді карти України, з якої росте «Дерево Свободи». Хочу нагадати, що як і встановлений нами у 2014-му році у Вінниці пам’ятник Тарасу Шевченко на площі, названій його іменем, цей пам’ятник Небесній Сотні виготовляється виключно за пожертви від меценатів і простих людей. Ми впевнені, що це буде достойний Героям Майдану пам’ятник. І до нього завжди приходитимуть люди, щоб згадати імена тих, завдяки самопожертві яких Революція Гідності закінчилась перемогою українського народу».