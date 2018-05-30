У Вінниці закривають дитячі садочки

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Визначено 14 чергових дитсадків, які працюватимуть в липні

У Вінниці триває збір заяв від батьків, які бажають, щоб їх дитина у липні, коли більшість садків вже традиційно закриваються на проведення ремонтних робіт, відвідувала черговий садочок.

Прес-служба Вінницької міської ради повідомляє, що вже подано 4063 заяви. Прийом заявок триватиме до 1 липня.

«Прийом заяв від батьків на відвідування дитиною чергового садочка триватиме до 1 липня. Заяву потрібно подати в адміністрацію того садочку, який відвідує їхня дитина. На сьогодні вже подано 4063 заяви», - розповідає начальник відділу дошкільної освіти та обліку дітей Леся Гарник.

В усіх чергових садочках готуються спеціальній літні програми, спрямовані, в переважній більшості, на оздоровлення дітей та розвиток їхніх пізнавальних здібностей. Для малечі будуть організовуватися різноманітні екскурсії, конкурси, вистави лялькового театру тощо.

Отож, в цьому році у мікрорайонах Поділля та Центр працюватимуть садочки № 13 (вул. Миколи Амосова,48-а), №15 (вул. Тимофіївська,10) та №25 (вул. Князів Коріатовичів,147).

У мікрорайоні Вишенька в липні діти зможуть відвідувати садочки № 11 (вул. В.Порика, 5-а), №30 (вул. 600-річчя,8), №45 (вул. 600-річчя,56а). А також №59 (вул. Воїнів-інтернаціоналістів,16) та №73 (проспект Космонавтів,64).

На Замості працюватимуть садочки №5 (вул. Стрілецька,85-а), №29 (вул. Некрасова,7), №50 (вул. Острозького,3) та №51 (вул. А.Янгеля,32). На Тяжилові працюватиме садок №10 (вул. Баженова, 30 а) та №43 (вул. Чехова,12).

У нашому місті запроваджена практика, коли протягом липня в усіх садочках міста проводяться ремонти, а в цей час діти можуть відвідувати чергові дитячі садки. Липень для таких робіт у закладах дошкільної освіти (ЗДО) обраний невипадково. Саме цього місяця вінницькі садочки відвідує найменше дітей – від 15 до 20% від загальної чисельності малечі, адже саме у цей період батьки найчастіше йдуть у відпустку.

Раніше саме у цей час в усіх приміщеннях намагались зробити ремонти, переводивши дітей з однієї групи в іншу. Для того, аби діти, які відвідуються садок під час ремонту, не дихали пилом та випарами фарби і лаку, було прийнято рішення – на місяць призупиняти роботу дитячих закладів.

Враховуючи те, що не всі батьки мають можливість забрати на місяць дитину з садка, в липні в різних районах міста залишаються робочими чергові заклади дошкільної освіти. В цьому році таких закладів буде чотирнадцять.