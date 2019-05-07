У Вінниці завершився дитячий фестиваль народної хореографії «Барвінкове кружало»



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Близько 1000 учасників продемонстрували свою майстерність

В Академічному музично-драматичному театрі ім. М. Садовського відбулася церемонія закриття XIV дитячого фестивалю народної хореографії «Барвінкове кружало». Колективам-учасникам подякували за подароване дійство керівництво міста та області.

«Сьогодні хвилюючий і емоційний день. Емоції вирують у цій залі. Це традиційний міжнародний фестиваль культури, хореографії, пісні, який проходить у Вінниці. П’ять країн і близько 1000 учасників демонструють свою майстерність, спілкуються, навчаються один в одного, обмінюються досвідом і головне – вони дружать. Колективи, які взяли участь у цьому фестивалі за 14 років, підтримують дружні стосунки. Я дякую усім учасникам фестивалю і Петру Бойку та колективу «Барвінок» за те, що ви представляєте нашу культуру у всьому світі. Фестиваль «Барвінкове кружало» - свято радості, добра, миру і професійності», - привітав учасників міський голова Сергій Моргунов.

Голова Вінницької обласної державної адміністрації Валерій Коровій подякував усім викладачам та учасникам за яскраві емоції.

«Сьогодні неможливо було не прийти до вас і не проникнутися тією атмосферою, яка панує у залі. Мені здається, що наш фестиваль давно уже переріс у дитячу дипломатію. Ось тут творяться добрі, щирі речі. Тут панує почуття любові, добра, щирості. Барвінкове кружало – це щось надзвичайне, це позитивний заряд для нас усіх», - зазначив голова Вінницької обласної державної адміністрації Валерій Коровій.