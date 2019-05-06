Вінничанам повідомили, як у місті відзначатимуть пам'ятні дні 8 та 9 травня



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Акція «Символ перемоги», тематичні концерти, легкоатлетична естафета – такі заходи відбудуться у пам’ятні дні 8 та 9 травня

На цьому тижні у місті відзначатимуть День пам’яті та примирення та День перемоги над нацизмом. В ці дні у Вінниці відбудеться акція «Символ Перемоги», пройде традиційна загальноміська легкоатлетична естафета, у якій візьмуть участь близько 500 людей. У Центральному міському парку діятиме «польова кухня», у різних куточках Вінниці проходитимуть тематичні концерти.

7 травня о 10:00 на легкоатлетичному стадіоні Центрального міського парку пройде традиційна загальноміська легкоатлетична естафета, присвячена Дню перемоги над нацизмом. У спортивному заході візьмуть участь студенти вищих навчальних закладів І-IV рівня акредитації, професійно-технічних навчальних закладів та учні шкіл міста. Загалом буде близько 500 учасників. Переможці отримають подарунки, грамоти, медалі та кубки. Серед запрошених гостей – ветеран Другої світової війни Ольга Твердохлєбова та учасник АТО Роман Смішний.

8 травня о 20:00 на Європейській площі відбудеться акція «Символ Перемоги» з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення. Долучитись запрошують всіх бажаючих. Тут створять тематичну композицію з лампадок – квітку маку, як символ Перемоги. Також на Європейській площі виступатиме камерний хору «Вінниця».

9 травня у Вінниці відзначатимуть День перемоги над нацизмом. Заходи проходитимуть у різних куточках міста. Цього дня у кінотеатрі «Родина» о 10:00 відбудеться зустріч з ветеранами. Об 11:00 на Європейській площі пройде покладання квітів та вінків до Меморіалу Слави.

У Центральному міському парку проходитимуть різні заходи. На площі біля Літнього театру о 13:00 розпочнеться святковий концерт «Пісні, обпалені війною», тут діятиме «польова кухня», інтерактивні фото-зони. В цей же час на площі біля Водограю проходитиме концерт «Ніхто незабутий!».

О 15:00 на проспекті Космонавтів відбудеться концерт «Будь славен у віках, День Перемоги!». Пройдуть тематичні заходи й у клубах мікрорайонів Сабарів та Пирогово. О 10:00 там розпочнуться тематичні концерти «Уклін – живим, загиблим – слава!».