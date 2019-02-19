У Жмеринці відкрили меморіальну дошку герою Небесної сотні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Валерій Брезденюк загинув на вулиці Інститутській у Києві

18 лютого у Жмеринці відкрили дошку Валерію Брезденюку, який цього дня в 2014 році загинув на Інститутській. Встановили її на вулиці названої на честь героя Небесної сотні.

Право відкрити дошку надали доньці Юлії.

Валерій Брезденюк народився 17 червня 1963 року у місті Жмеринка. Відомий, як унікальний художник, що працював у техніці ебру (малюнки на воді). Загинув 18 лютого 2014 року під час мітингу на Євромайдані.

У 2015 році, відповідно до Указу Президента України, Брезденюку Валерію присвоєно звання «Героя України» (посмертно).