Річарда Берроуза звинувачують у жорстокому поводженні з дітьми в період з 1969 до 1981 роки

Наразі Річард Берроуз утримується під вартою

Поліція заарештувала 80-річного Річарда Берроуза, який повернувся до Великобританії з Таїланду. Він 27 років переховувався від поліції та підозрюється у розбещенні дітей. Про це повідомляє BBC.

Поліція графства Чешир повідомила, що чоловік був заарештований у лондонському аеропорту Хітроу в четвер.

Річард Берроуз не з’явився у суд під час розгляду справи щодо вчинення ймовірних сексуальних злочинів над неповнолітніми у місті Честер 1997 року. Чоловіку висували обвинувачення у жорстокому поводженні з дітьми в період з 1969 до 1981 роки.

Деякі злочини могли бути скоєні підозрюваними в дитячих будинках у графстві Чешир, тоді як інші могли бути скоєні у графстві Вест-Мідленс.

Чоловік у суді говорив лише двічі. Перший раз мав підтвердити свою неявку 27 років тому, а другий раз – підтвердити, що був виданий ордер на його арешт. Він заперечував усі звинувачення, висунуті проти нього в 1997 році.

Наразі Річард Берроуз утримується під вартою.

Нагадаємо, що син начальника охорони Віктора Януковича, 28-річний працівник російського ФСБ, який незаконно затримував українців та курирував фільтраційні табори на Запоріжжі, постане перед судом.

Агент ФСБ організував незаконне затримання українців, проведення обшуків їх особистого майна та допитів із застосуванням фізичного насильства та імітацією розстрілу.