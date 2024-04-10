Мобілізаційний законопроєкт. Повістку вважатимуть врученою, навіть якщо особи не було вдома

Навіть якщо ТЦК не зможуть вручити вимогу особі через відсутність вдома, вона все одно буде вважатися врученою

Неуточнення військово-облікових даних дозволить ТЦК звернутися до поліції для затримання ухилянта

Вимога військкомату вважатиметься врученою, навіть якщо військовозобов'язаний не перебуває за адресою і не отримав її особисто. Про це пише Судово-юридична газета.

У статті йдеться, що днем вручення вимоги від ТЦК буде «день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про неможливість вручення вимоги особі за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси».

скріншот законопроєкту про мобілізацію

У нових нормах законопроєкту про посилення мобілізації №10449 йдеться, що ТЦК можуть звернутися до поліції щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення особи до військкомату. Підставою для цього стане неуточнення військово-облікових даних громадянином.

Відповідно до законопроєкту, у разі отримання письмової відповіді від поліції про неможливість здійснити адміністративне затримання, керівник ТЦК протягом 5 наступних днів надсилає цьому громадянину рекомендованим листом повідомлення про вручення вимоги щодо виконання обов’язку військовозобов’язаним.

Якщо громадянин протягом 10 наступних днів не прийшов до ТЦК для оновлення даних, військкомат може ініціювати обмеження його у праві керування автомобілем. Обмеження права керувати транспортним засобом буде здійснюватися безпосередньо державною виконавчою службою, після отримання рішення суду.

Процес позбавлення права на керування авто

Передбачається, що спершу ТЦК протягом 30 днів звертається до суду першої інстанції з документами, що підтверджують позов про необхідність обмеження права водіння транспортним засобом. Якщо позов прийнято, суд протягом 30 днів розглядає позов у письмовому вигляді (тобто без необхідності виклику сторін на слухання).

Але в разі клопотання про явку до суду або з боку позивача (ТЦК), або з боку відповідача, суд може призначити засідання. Суд може відмовити ТЦК у разі, якщо не буде доведено, що громадянин не виконав обов'язки, передбачені законом. Або якщо не буде доведено, що не можна було здійснити його затримання та привід до ТЦК. Рішення судів за такими позовами підлягають негайному виконанню. На апеляцію дається 15 днів.

Нагадаємо, Комітет Ради підготував остаточний варіант законопроєкту про мобілізацію до другого читання. Із документу виключили положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців. 13 членів комітету проголосували за, 5 – утрималися. Далі законопроєкт прямує до парламенту, де депутати будуть визначати подальшу долю закону та його окремих статей.