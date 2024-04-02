У Фінляндії сталася стрілянина у школі: є постраждалі

Троє людей постраждали під час стрілянини у школі у фінському місті Вантаа

В одній із шкіл фінського міста Вантаа сталася стрілянина, повідомила місцева поліція. За інформацією правоохоронців, учасники перестрілки є неповнолітніми, внаслідок інциденту є постраждалі.

«Сьогодні вранці у школі Вієртола у Вантаа стався інцидент зі стріляниною. Поліція отримала виклик на місце події приблизно о 09:08», – йдеться у пресрелізі поліції.

У правоохоронних органах попросили людей триматися подалі від району події та не виходити з дому. За годину після початку стрілянини в поліції заявили про постраждалих. Про затримання підозрюваного в поліції повідомили о 10.08,розпочато розслідування.

«Усі учасники перестрілки – неповнолітні. За останніми даними поліції, постраждалих троє», – уточнили в поліції.

Як повідомляють фінські ЗМІ, школа Viertola пропонує базову освіту для перших-дев'ятих класів, зараз у ній навчаються близько 800 осіб та працюють ще 90, у школи дві будівлі.

До слова, у Туреччині біля будинку мера, що переміг на виборах, відбулась стрілянина. Невідомий відкрив стрілянину біля будинку турецького політика Бюлента Кара, який переміг на виборах мера турецького міста Гіресун. Як пише NTV, чоловік підійшов до будинку Бюлента Кара, викликав його на вулицю та вистрілив із пістолета у повітря. Політик після того, що сталося, подав скаргу в поліцію. За даними телеканалу, поліцейські, які прибули на місце події, затримали підозрюваного.