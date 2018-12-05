Вартість проїзду у Жмеринці зросте з 1 січня



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Рішення прийняте місцевою владою

У Жмеринці зросте вартість проїзду на міських маршрутах. Таке рішення прийняли під час позачергового засідання виконавчого комітету міської ради 4-го грудня.

Розглянувши звернення і надані розрахунки перевізників Жмеринського АТП-10152 та приватного підприємства «Діліжанс» управління економіки пропонує встановити тариф на перевезення пасажирів у міському транспорті в розмірі 6 гривень.

Проїзд школярів планується у розмірі 4-х гривень, також зростає на гривню. Щоб зберегти пільгову вартість, 2 гривні відшкодовуватиме перевізникам за школярів міська рада.

Це стосується міських маршрутів загального користування – 1-А, 1-Б, 2-А, 9-А, №3 та №7. Члени виконавчого комітету підтримали даний проект рішення, відтак вартість за проїзд зросте з 1 січня 2019 року.

Джерело: zhmerynka.city