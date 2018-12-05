  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вартість проїзду у Жмеринці зросте з 1 січня

    • Розсилка
    Вартість проїзду у Жмеринці зросте з 1 січня

    Рішення прийняте місцевою владою

    У Жмеринці зросте вартість проїзду на міських маршрутах. Таке рішення прийняли під час позачергового засідання виконавчого комітету міської ради 4-го грудня.

    Розглянувши звернення і надані розрахунки перевізників Жмеринського АТП-10152 та приватного підприємства «Діліжанс» управління економіки пропонує встановити тариф на перевезення  пасажирів у міському транспорті в розмірі 6 гривень.

    Проїзд школярів планується у розмірі 4-х гривень, також зростає на гривню. Щоб зберегти пільгову вартість, 2 гривні відшкодовуватиме перевізникам за школярів міська рада.

    Це стосується міських маршрутів загального користування – 1-А, 1-Б, 2-А, 9-А, №3 та №7. Члени виконавчого комітету підтримали даний проект рішення, відтак вартість за проїзд зросте з 1 січня 2019 року.

    Джерело: zhmerynka.city

    Читайте також
    громадський транспорт Вінниччина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ