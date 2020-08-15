Білоруські школярі повертають свої нагороди вчителям, які брали участь у фальсифікації виборів



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Юнаки та дівчата говорять, що їм соромно за своїх вчителів, які не вміють правильно рахувати

У Білорусі випускники шкіл повертають грамоти та медалі вчителям, які брали участь у фальсифікаціях результатів виборів президента країни.

Як зазначають користувачі Facebook, юнаки та дівчата говорять, що їм соромно за своїх вчителів, які не вміють правильно рахувати.

До слова, Bloomberg пише, що оточення Лукашенка вивчає можливість його втечі до Росії

Нагадаємо, 15 серпня Лукашенко заявив, що треба зв'язатися з Путіним, оскільки ситуація в Білорусі містить елементи зовнішнього втручання і є загрозливою і для Росії.

На думку Лукашенка, проти Білорусі почалась агресія, організована з-за кордону, в тому числі з держав ЄС і з України.

Зазначимо, Євросоюз вважає вибори президента Білорусі сфальсифікованими і не визнає їх результати.

МЗС Білорусі заявив, що вважає Євросоюз пріоритетним напрямком у зовнішній політиці країни і закликали до продовження діалогу.

Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв - 1,2%, Анна Канопацька - 1,67%, Сергій Черечень - 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п'ятницю, 14 серпня.

Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.