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    Вінничан запрошують на авіашоу та запуск ракет з системою самознищення

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    Вінничан запрошують на авіашоу та запуск ракет з системою самознищення

    На території Старого аеропорту влаштують низку авіазаходів

    13 липня у Вінниці відбудуться повітряні чемпіонати та змагання авіамоделей літаків. Наприкінці авіашоу всіх відвідувачів чекає тематична вечірка. Вхід на захід вільний.

    Про це повідомляє відділ молодіжної політики Вінницької міської ради.

    13 липня о 10:00 на території Старого аеропорту влаштують низку авіазаходів. Вперше у місті пройде чемпіонат України авіамоделей у класі надважких реактивних копій літаків та чемпіонат України з авіамодельного спорту у класі радіокерованих моделей «копії» та «напівкопії».

    За програмою дійства відбудеться політ квадрокоптерів із прапором України, авіашоу та запуск ракет з системою самознищення.

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    По закінченню повітряного шоу для всіх бажаючих пройде вечірка «Пілот паті».

    До місця проведення можна дістатись маршрутним таксі №19 «Вишенька – Вінницькі хутори».

    Джерело: Vinbazar

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