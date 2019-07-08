Вінничан запрошують на авіашоу та запуск ракет з системою самознищення
На території Старого аеропорту влаштують низку авіазаходів
13 липня у Вінниці відбудуться повітряні чемпіонати та змагання авіамоделей літаків. Наприкінці авіашоу всіх відвідувачів чекає тематична вечірка. Вхід на захід вільний.
Про це повідомляє відділ молодіжної політики Вінницької міської ради.
13 липня о 10:00 на території Старого аеропорту влаштують низку авіазаходів. Вперше у місті пройде чемпіонат України авіамоделей у класі надважких реактивних копій літаків та чемпіонат України з авіамодельного спорту у класі радіокерованих моделей «копії» та «напівкопії».
За програмою дійства відбудеться політ квадрокоптерів із прапором України, авіашоу та запуск ракет з системою самознищення.
По закінченню повітряного шоу для всіх бажаючих пройде вечірка «Пілот паті».
До місця проведення можна дістатись маршрутним таксі №19 «Вишенька – Вінницькі хутори».
Джерело: Vinbazar