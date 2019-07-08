Вінничан запрошують на авіашоу та запуск ракет з системою самознищення



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На території Старого аеропорту влаштують низку авіазаходів

13 липня у Вінниці відбудуться повітряні чемпіонати та змагання авіамоделей літаків. Наприкінці авіашоу всіх відвідувачів чекає тематична вечірка. Вхід на захід вільний.

Про це повідомляє відділ молодіжної політики Вінницької міської ради.

13 липня о 10:00 на території Старого аеропорту влаштують низку авіазаходів. Вперше у місті пройде чемпіонат України авіамоделей у класі надважких реактивних копій літаків та чемпіонат України з авіамодельного спорту у класі радіокерованих моделей «копії» та «напівкопії».

За програмою дійства відбудеться політ квадрокоптерів із прапором України, авіашоу та запуск ракет з системою самознищення.

По закінченню повітряного шоу для всіх бажаючих пройде вечірка «Пілот паті».

До місця проведення можна дістатись маршрутним таксі №19 «Вишенька – Вінницькі хутори».

Джерело: Vinbazar