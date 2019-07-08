У Вінниці водоканал на 50% підвищить тариф на вивезення рідких побутових відходів



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«Вінницяоблводоканал» змінює тарифи на послуги з вивезення рідких побутових відходів

«Основною причиною необхідності перегляду тарифів на послуги з вивезення 1 м3 рідких побутових відходів є зростання основних складових собівартості тарифу: пально-мастильних матеріалів на 11,96 %, витрат на оплату праці 135,97 %, внески на загальнодержавне соціальне страхування 135,97 % та зменшення обсягів послуг з вивезення рідких побутових відходів відповідно до затверджених НКРЕКП обсягів», - повідомляють на сайті підприємства.

У середньому, тариф зросте на 50%. Якщо сьогодні вивезення одного кубометру кубічного коштує 86,34 грн, то нова ціна становитиме - 135,16 грн.

Раніше повідомлялось, що у Вінниці водоканал готується підняти тарифи на водовідведення і водопостачання. Ціна на послуги для вінничану зросте у 2020 році.

Послуга з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем). Діючий тариф без ПДВ - 8,05 грн. за метр кубічний. Запланований тариф без ПДВ – 12,53 грн. за метр кубічний.

Послуга з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем). Діючий тариф без ПДВ - 4,89 грн. за метр кубічний. Запланований тариф без ПДВ – 7,59 грн. за метр кубічний.

Отож, постачання і водовідведення разом зростуть на 7 гривень за кубометр.

Централізоване водопостачання. Діючий тариф без ПДВ - 7,82 грн. за метр кубічний. Запланований тариф без ПДВ – 12 грн. за метр кубічний.

Централізоване водовідведення. Діючий тариф без ПДВ - 4,75 грн. за метр кубічний. Запланований тариф без ПДВ – 7,26 грн. за метр кубічний.

Разом водопостачання та водовідведення подорожчають на 6 гривень за кубометр.

Джерело: vinnitsa.info