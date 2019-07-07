  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Вінниці хулігани розтрощили декоративну вежу

    • Розсилка
    У Вінниці хулігани розтрощили декоративну вежу

    Вежа мала прикрасити Замкову гору

    Вночі 6 липня у Вінниці невідомі хулігани розтрощили дерев’яну конструкцію вежі, яка використовувалася під час історичних реконструкцій на День міста. Залишається сподіватися, що камери відеоспостереження, що є біля кафе «Підкова» або на вулицях Соборній та Магістратській, допоможуть знайти «героїв».

    Про зруйновану вежу першим у Facebook написав шоумен Олександр Шемет. Він виклав у мережу світлину того, що залишилося після «праці» деяких «гіперактивних» вінничан, або як вважають дописувачі – студентів, які приїхали до міста навчатися.

    Читайте також

    На сторінці «Вінницький замок» у Facebook додали, що одна з втрачених веж була серед найвидовищних локацій на минулорічному Дні міста. Комплекс конструкцій, який її включає, після завершення археологічних досліджень та розкопів планували розмістити на Замковій горі.

    Можна лише сподіватися на «око» місцевого Ситуаційного центру, яка зафіксувало дії хуліганів біля колишнього кінотеатру «Росія» та можливість поширення їхніх облич для подальшої ідентифікації та притягнення до відповідальності.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У Вінниці хулігани розтрощили декоративну вежу
    У Вінниці хулігани розтрощили декоративну вежу

    Джерело: naparise.com

    Читайте також
    вандалізм Вінниця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ