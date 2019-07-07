У Вінниці хулігани розтрощили декоративну вежу



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Вежа мала прикрасити Замкову гору

Вночі 6 липня у Вінниці невідомі хулігани розтрощили дерев’яну конструкцію вежі, яка використовувалася під час історичних реконструкцій на День міста. Залишається сподіватися, що камери відеоспостереження, що є біля кафе «Підкова» або на вулицях Соборній та Магістратській, допоможуть знайти «героїв».

Про зруйновану вежу першим у Facebook написав шоумен Олександр Шемет. Він виклав у мережу світлину того, що залишилося після «праці» деяких «гіперактивних» вінничан, або як вважають дописувачі – студентів, які приїхали до міста навчатися.

На сторінці «Вінницький замок» у Facebook додали, що одна з втрачених веж була серед найвидовищних локацій на минулорічному Дні міста. Комплекс конструкцій, який її включає, після завершення археологічних досліджень та розкопів планували розмістити на Замковій горі.

Можна лише сподіватися на «око» місцевого Ситуаційного центру, яка зафіксувало дії хуліганів біля колишнього кінотеатру «Росія» та можливість поширення їхніх облич для подальшої ідентифікації та притягнення до відповідальності.

Джерело: naparise.com