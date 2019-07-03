Вінницькі акробатки увійшли до п’ятірки кращих на Європейських іграх - 2019



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В Мінську проходили ІІ Європейські ігри – головна комплексна спортивна подія року

У змаганнях взяли участь і спортсмени Вінниччини.

Першими серед наших земляків стартувала трійка акробатів. Це майстри спорту міжнародного класу Олена Вихованець, Ірина Хижняк та Інна Капланська – бронзові призерки Кубку світу-2019 у Лас-Вегасі (США).

У Мінську вони посіли п'яте місце у змаганнях зі спортивної акробатики. Дівчата є вихованками Вінницької обласної спортивної школи зі складно-координаційних видів спорту. До виступу на Європейських іграх їх готувала тренер цієї школи Людмила Малініна.