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    Вінницькі акробатки увійшли до п’ятірки кращих на Європейських іграх - 2019

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    Вінницькі акробатки увійшли до п’ятірки кращих на Європейських іграх - 2019

    В Мінську проходили ІІ Європейські ігри – головна комплексна спортивна подія року

    У змаганнях взяли участь і спортсмени Вінниччини.

    Першими серед наших земляків стартувала трійка акробатів. Це майстри спорту міжнародного класу Олена Вихованець, Ірина Хижняк та Інна Капланська – бронзові призерки Кубку світу-2019 у Лас-Вегасі (США).

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    У Мінську вони посіли п'яте місце у змаганнях зі спортивної акробатики. Дівчата є вихованками Вінницької обласної спортивної школи зі складно-координаційних видів спорту. До виступу на Європейських іграх їх готувала тренер цієї школи Людмила Малініна.

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