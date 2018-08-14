Вінничани видерли хреста з могили і ходили з ним по місту



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Підозрювані з хрестом

Один запідозрюваних заявив, що не вважає свої дії аморальними

Патрульні у Вінниці затримали двох юнаків, які, ймовірно, вчинили наругу над могилою жінки. Про це інформує патрульна поліція Вінницької області.

Там розповіли, що 13 серпня близько 4-ї години ранку патрульним надійшло повідомлення про те, що на вулиці Київській двоє невідомих осіб пошкоджують огорожу кладовища. Прибувши на виклик, поліцейські не виявили правопорушників на місці, тому одразу почали прочісувати прилеглу територію.

На зупинці громадського транспорту «Меморіал Визволення» інспектори помітили двох юнаків. Неподалік них на землі лежав дорожній знак та нагробний металевий хрест.

Спочатку хлопці заперечували, що мають до цього яке-небуь відношення, але згодом зізнались, що хрест і знак принесли до зупинки вони.

Один із них, 19-річний вінничанин, який разом зі своїм товаришем, ймовірно, вчинив наругу над могилою, пояснив патрульним причину своїх дій. Він розповів, що є представником однієї із субкультур і не вважає свої дії аморальними.

Патрульні доставили юнаків до відділку поліції та передали слідчим, які й встановлять всі подальші обставини справи.