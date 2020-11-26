Вінничанка увійшла до збірної України з художньої гімнастики

Діана Баєва увійшла до збірної України з художньої гімнастики

Вінничанка-переселенка Діана Баєва, багаторазова призерка міжнародних турнірів, увійшла до складу збірної України в групових вправах.

З початком бойових дій сім’я Діани змушена була переїхати до Вінниці. На малій батьківщині дівчини у Макіївці залишились бабуся і дідусь. Саме дідусь привів Діану у великий спорт.

На Чемпіонаті Європи, у якому візьмуть участь півтори сотні гімнасток з 23 країн-учасниць, буде розіграно 8 комплектів нагород. Загалом Україну на домашньому Євро представлять 11 українських гімнасток. Як зазначають організатори, європейська першість з гімнастики стане найбільшою спортивною подією 2020 року.

В індивідуальних вправах національну збірну України представлятимуть Вікторія Онопрієнко та Єва Мелещук, у групових вправах – Анастасія Возняк, Валерія Юзьвяк, Діана Баєва, Марія Височанська та Маріола Боднарчук. Також представляти на змаганнях українську художню гімнастику в індивідуальних дисциплінах будуть юніорки Меланія Тур, Каріна Сидорак, Поліна Городнича та Поліна Каріка.

Джерело: naparise.com