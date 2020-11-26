Наші зірочки: ці дівчата представлять Україну на Євро з художньої гімнастики в Києві (фото)

«Главком» презентує команду, яка від сьогодні боротиметься за медалі континентальної першості

Сьогодні, 26 листопада, у київському Палаці спорту стартує найбільша спортивна подія року – 36-й чемпіонату Європи з художньої гімнастики. Континентальна першість з цього виду спорту відбудеться в українській столиці вперше з 2004 року. Майже півтори сотні гімнасток із 23-х країн-учасниць будуть змагатися за вісім комплектів нагород в індивідуальних та групових дисциплінах.

На цьогорічному домашньому Євро нашу національну збірну вважають одним із фаворитів у боротьбі за медалі найвищого ґатунку. І недарма. Нинішній склад збірної України – це яскраві та амбітні спортсменки, які під керівництвом тренерського штабу на чолі з Іриною Дерюгіною посилено готуються до головного турніру 2020 року.

Деякі з дівчат вже встигли заявити про себе на увесь світ, а дехто розпочинає свій великий шлях у цьому видовищному виді спорту. У нашому матеріалі ближче познайомимо вас із головними надіями художньої гімнастики України, які представлятимуть країну на континентальній першості.

Вікторія Онопрієнко (Київ), 17 років

Вікторія виросла у спортивній сім’ї, тому не дивно, що з чотирьох років батьки водили її на різні секції. Коли маленькою дівчинкою Віка побачила, як на Кубку Дерюгіних виступають гімнастки, як вправно вони володіють предметами – одразу було вирішено, яким саме видом спорту вона хоче займатися. Так вона потрапила до Школи Дерюгіних.

Після того, як Онопрієнко тричі взяла участь у чемпіонатах України, Вікторію помітила Ірина Дерюгіна і запросила дівчинку до збірної. У свої 17 Вікторія є срібною призеркою чемпіонату Європи (2018, Ґвадалахара, Іспанія), призеркою Всесвітньої гімназіади (2018, Марокко), переможницею та призеркою змагань серії Гран-прі та міжнародних турнірів.

Вікторія Онопрієнко

Дерюгіна відзначає, що не дивлячись на мініатюрність і тендітність Віки, вона має неабияку наполегливість. Тренерка вважає її найпрацьовитішою гімнасткою у країні.

«Це дівчинка з самого дитинства дуже працьовита, тому з нею дуже хочеться працювати. Це найпрацьовитіша дівчинка, яка є взагалі сьогодні в гімнастиці України, а, може, навіть в світі. Буває, Віці щось не виходить. Але у неї особливе ставлення до роботи, за що я її ставлю на перше місце в роботі між тренером і спортсменом. Це дуже важлива риса», - каже головний тренер збірної.

Саме завдяки своїй наполегливості нещодавно Вікторія стала чемпіонкою України-2020 та здобула головний титул абсолютної чемпіонки Кубка Дерюгіних.

Є всі передумови для того, що в майбутньому Вікторія Онопрієнко може увійти в олімпійську історію України. А це її велика мрія. Щодня дівчина впевнено рухається до її здійснення через наполегливу працю.

Єва Мелещук (Київ), 19 років

Єва розпочала свій шлях у художній гімнастиці з першого класу, коли потрапила на заняття в дитячу групу. Її першими тренерками були Вікторія та Анна Безсонови, які прищепили майбутній зірці непересічну любов до цього виду спорту. Єва й донині дуже тепло згадує тренерів, які допомогли їй зробити перші кроки у художній гімнастиці.

Для Єви гімнастика – більше, ніж спорт. Це також нагода занурюватися в улюблену справу, залишаючи життєві проблеми в стороні. Нещодавно в одному з інтерв'ю Мелещук зізналася, що свого часу боляче пережила розлучення батьків. Це позначилося на її роботі в залі.

Єва Мелещук

Наполеглива праця вихованки Школи Дерюгіних принесла їй великі результати. Зокрема торік Мелещук стала переможницею та призеркою Всесвітньої універсіади в Неаполі, срібною призеркою етапу Кубка світу в Портімао, а також брала участь у чемпіонаті світу в Баку. Окрім того, Єва має статус багаторазової призерки Гран-прі та міжнародних турнірів і є володаркою Ордена Княгині Ольги ІІІ ступеня.

Анастасія Возняк (Львів), 21 рік, капітан команди з групових вправ

В секцію художньої гімнастики у Львові Анастасію привела мама, яка сама займалася гімнастикою. До Києва в Школу Дерюгіних переїхала у січні 2012 року, а в 2014 році стала членом збірної України з групових вправ.

Возняк вже у 16 років вперше взяла участь в Олімпійських іграх у Ріо-2016, де зуміла посісти сьоме місце у фіналі. Як зізнається сама спортсменка, цей турнір для неї завжди буде особливим.

Анастасія Возняк - друга ліворуч

Подальший прогрес не змусив на себе довго чекати і вже у наступні роки Анастасія повністю виправдала покладені на неї сподівання. Зокрема вона стала бронзовою призеркою чемпіонату світу-2018, срібною призеркою чемпіонату Європи-2018, бронзовою призеркою Європейських ігор-2019, срібною призеркою Всесвітньої універсіади-2019.

Крім того, Возняк є переможницею Кубка Дерюгіних у групових вправах, багаторазовою переможницею та призеркою етапів Кубка світу, Гран-прі та міжнародних турнірів. Володарка Ордена Княгині Ольги ІІІ ступеня.

Життєвий девіз Анастасії дуже промовистий – треба боротися до кінця і ніколи не опускати рук.

Валерія Юзьв'як (Ужгород), 21 рік

Художньою гімнастикою дівчина почала займатися з п’яти років. Після того, як одного разу побачила виступ Анни Безсонової по телебаченню, вирішила для себе, що хоче стати саме гімнасткою.

До збірної України Валерію запросили в 2014 році. Спочатку вона займалася в індивідуальних вправах, але на Олімпійські ігри 2016 року в Ріо-де-Жанейро поїхала запасною шостою гімнасткою в команді з групових вправ. Як зізналася потім головний тренер збірної Ірина Дерюгіна, вона жалкує, що тоді не поставила Юзьв'як до основного складу.

Валерія Юзьв'як

Вже у 2018 році разом з командою з групових вправ Валерія здобула бронзу чемпіонату світу. У 2019 му стала срібною медалісткою на Європейських іграх в Мінську, виграла золото на Кубку Дерюгіних. Крім того, Юзьв'як – багаторазова переможниця та призерка етапів Кубка світу, Гран-прі та міжнародних турнірів, чемпіонка України у групових вправах.

За досягнення високих спортивних результатів на Європейських іграх 2019 в Мінську Валерії удостоїлася отримання Ордена княгині Ольги III ст.

Діана Баєва (Макіївка), 16 років

Наймолодша у команді з групових вправ серед дорослих. Після того, як почалася російсько-українська війна, Діана з батьками були вимушені виїхати з окупованої території. Бабуся з дідусем залишилися у Макіївці. Діана розповідає, наскільки сумує за ними. Саме завдяки дідусеві Діана стала гімнасткою. Маленькою дівчинкою він привів її у цей вид спорту. В окупованій Макіївці дідусь продовжує вболівати за улюблену онуку, яка прославляє нашу країну.

Юна і талановита гімнастка є багаторазовою призеркою міжнародних турнірів.

Діана Баєва - друга праворуч

Марія Височанська (Львів), 18 років

Марічка вже встигла себе зарекомендувати надійною партнеркою в командних дисциплінах. На рахунку 18-річної спортсменки вже є нагороди різних ґатунків (зокрема і золоті) на етапі Кубка світу та міжнародних Гран-прі. Височанська – чемпіонка України у групових вправах та по праву займає місце серед найкращих представниць нашої збірної.

Батьками Марія дуже пишається та любить їх, адже кожен із них для неї герой. Тато брав участь у бойових діях на сході України, захищав Донецький аеропорт, де отримав поранення. Мама свого часу теж пережила важку хворобу. Такі непрості повороти долі викували у дівчині дуже твердий характер. За прикладом тата, Марічка хоче прославляти Україну та боротися за її процвітання власними успіхами.

Марія Височанська - у центрі

Маріола Боднарчук (Львів), 18 років

У художню гімнастику дівчинку привела мама. Довгий час Маріола була запасною в складі команди, але завдяки своїй результативності потрапила до основного складу збірної з групових вправ. У 2017 році Маріола стала фіналісткою чемпіонату Європи у групових вправах серед юніорок. Також гімнастка є багаторазовою призеркою міжнародних турнірів.

Маріола Бондарчук - крайня праворуч

Меланія Тур (Павлоград), 15 років

15-річна Меланія виступає в індивідуальних вправах серед юніорок. Дівчина дуже наполеглива. Свого часу юна гімнастка приїхала на кастинг до головного тренера Ірини Дерюгіної, щоб показати на що здатна, аби потрапити до збірної. Зараз Меланія вже є багаторазовою призеркою міжнародних турнірів. А нещодавно стала чемпіонкою України-2020 серед юніорок.

Меланія Тур

Каріна Сидорак (Львів), 14 років

Також Львівщину в складі збірної України представлятиме наймолодша з гімнасток, 14-річна Каріна Сидорак. Напрочуд динамічна й харизматична гімнастка переїхала з рідного Львова до Києва й займається в Школі Дерюгіних. До збірної Каріна потрапила крізь кастинг – вона краще за всіх виконувала вправи зі скакалкою. На чемпіонаті спортсменка змагатиметься в індивідуальних вправах серед юніорок. На сьогодні дівчина є багаторазовою призеркою міжнародних турнірів.

Ксенія Сидорак

Поліна Городнича (Одеса), 15 років

Поліна змагатиметься в індивідуальних вправах серед юніорок. Вона є багаторазовою призеркою міжнародних турнірів.

Поліна Городнича

Поліна Каріка (Запоріжжя), 15 років

Поліна, яка є багаторазовою призеркою міжнародних турнірів, змагатиметься в індивідуальних вправах серед юніорок.

Поліна Каріка

Чемпіонат Європи з художньої гімнастики відбудеться в київському Палаці спорту з 26 по 29 листопада. За медалі українська збірна боротиметься з такими країнами як Андорра, Азербайджан, Бельгія, Боснія і Герцеґовина, Білорусь, Болгарія, Хорватія, Чехія, Естонія, Франція, Угорщина, Ізраїль, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Македонія, Чорногорія, Румунія, Словенія, Сербія, Туреччина.

Валерія Бойко, для «Главкома»,

Марія Музиченко (фото)



