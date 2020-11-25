Балух готується до чергової операції

На Володимира Балуха було скоєно напад у вересні

Сенцов розповів про стан колишнього політв’язня

Колишній політв'язень, режисер Олег Сенцов заявив, що побитий у столичному Гідропарку інший колишній політв'язень Володимир Балух реабілітується і готується до чергової операції.

Про це він написав у Facebook.

«Сьогодні поспілкувався з Володею Балухом. В нього все добре, реабілітується. Проходить 6 км в день на пішому тренажері, а на вело - усі 20. Грає у шахи. Готується до чергової операції», - написав Сенцов.

Як повідомлялося, 22 жовтня Володимира Балуха виписали з лікарні, у найближчі місяці його чекає реабілітація.

19 жовтня депутатка Ірина Геращенко показала перше фото Балуха після побиття. Вона написала, що Балух вже намагається розгадувати кросворди. Насправді, мова йде про реабілітаційні методики.

Як повідомлялося, колишнього політв'язня Володимира Балуха побили 8 вересня вночі у столичному Гідропарку.

18 вересня поліція затримала підозрюваного у нанесенні тілесних ушкоджень колишньому в’язню Кремля. Нападником виявися житель столиці 1988 року народження. Поліція повідомила зловмиснику про підозру.

19 вересня суд заарештував на два місяці підозрюваного у заподіянні тяжких травм Балуху.