У Кличка розповіли, як наступного року оновиться столичний транспорт



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У 2020 році Київ планує придбати 50 тролейбусів

Цьогоріч зі старого парку вивели 33 тролейбуси і 69 автобусів

Наступного року заплановано придбати для Києва 30 автобусів, 50 тролейбусів і 20 трамваїв. Про це повідомив радник київського міського голови Максим Бахматов.

«На 2020-й планується придбання 30 автобусів, 50 тролейбусів і 20 трамваїв. Заплановано до списання 19 тролейбусів, 6 трамваїв і 28 автобусів у наступному році», – розповів він в інтерв’ю виданню Liga.net.

За його словами, у 2019-му місто вже отримало 13 тролейбусів і ще чекає на 7 автобусів. Вивели зі старого парку цьогоріч 33 тролейбуси і 69 автобусів.

Нагадаємо, 24 жовтня Київська міська рада прийняла рішення, яке передбачає оновлення трамвайного парку столиці. За рахунок проекту модернізації міського транспорту Києва шляхом залучення коштів від Європейського банку реконструкції та розвитку можна буде придбати 40 сучасних модульних трамвайних вагонів довжиною 30-34 метри. Міжнародна фінансова інституція може виділити 70 млн євро

Як повідомлялося, 14 листопада на пленарному засіданні Київради депутати затвердили Міську цільову програму розвитку транспортної інфраструктури міста на 2019-2023 роки.

Програма спрямована на розвиток сталої міської мобільності, зокрема, на пріоритет для пішоходів, велосипедистів і громадського транспорту під час планування та будівництва транспортної інфраструктури. Загальний бюджет програми становить 83,4 млрд грн. Більшу частину – 76,1 млрд – фінансуватиме місто.