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    Вінницьким «новорічним хуліганам» призначать багатотисячні штрафи

    П’яний чоловік так гамселив фотолокацію, що навіть зламав собі ногу
    Вандал, який у Вінниці у ніч із 1 на 2 січня розтрощив фотолокацію «Бітлз» у сквері Ліверпуль понесе фінансове покарання, повідомляє Вежа. За словами заступника начальника КП «Муніципальна поліція» Віталія Чигура, правопорушення підпало під статтю 173 (хуліганство) Кодексу про адміністративні
    • Сьогодні, 16:17
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    П’яний чоловік так гамселив фотолокацію, що навіть зламав собі ногу

    Вандал, який у Вінниці у ніч із 1 на 2 січня розтрощив фотолокацію «Бітлз» у сквері Ліверпуль понесе фінансове покарання, повідомляє Вежа.

    За словами заступника начальника КП «Муніципальна поліція» Віталія Чигура, правопорушення підпало під статтю 173 (хуліганство) Кодексу про адміністративні правопорушення, яке передбачає штраф у розмірі від 51 до 200 гривень.

    Окрім цього, вандала можуть зобов’язати сплатити вартість пошкодженого майна – фотозони з «бітлами». Водночас вартість пошкодженої інсталяції у міській раді назвати не можуть.

    Нагадаємо, п’яний чоловік так гамселив фотолокацію, що навіть зламав собі ногу. Спочатку чоловіка поліція затримала за статтею 178: перебування в публічному місці в нетверезому стані. Та згодом його дії були перекваліфіковані у ст. 173 – хуліганство. Факт вдалося зафіксувати за допомогою вуличних відеокамер.

     

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