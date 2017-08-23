Вінницьким «новорічним хуліганам» призначать багатотисячні штрафи

П’яний чоловік так гамселив фотолокацію, що навіть зламав собі ногу

Вандал, який у Вінниці у ніч із 1 на 2 січня розтрощив фотолокацію «Бітлз» у сквері Ліверпуль понесе фінансове покарання, повідомляє Вежа. За словами заступника начальника КП «Муніципальна поліція» Віталія Чигура, правопорушення підпало під статтю 173 (хуліганство) Кодексу про адміністративні



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П’яний чоловік так гамселив фотолокацію, що навіть зламав собі ногу

Вандал, який у Вінниці у ніч із 1 на 2 січня розтрощив фотолокацію «Бітлз» у сквері Ліверпуль понесе фінансове покарання, повідомляє Вежа.

За словами заступника начальника КП «Муніципальна поліція» Віталія Чигура, правопорушення підпало під статтю 173 (хуліганство) Кодексу про адміністративні правопорушення, яке передбачає штраф у розмірі від 51 до 200 гривень.

Окрім цього, вандала можуть зобов’язати сплатити вартість пошкодженого майна – фотозони з «бітлами». Водночас вартість пошкодженої інсталяції у міській раді назвати не можуть.

Нагадаємо, п’яний чоловік так гамселив фотолокацію, що навіть зламав собі ногу. Спочатку чоловіка поліція затримала за статтею 178: перебування в публічному місці в нетверезому стані. Та згодом його дії були перекваліфіковані у ст. 173 – хуліганство. Факт вдалося зафіксувати за допомогою вуличних відеокамер.