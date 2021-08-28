Виробники картоплі можуть отримати допомогу від держави. Стали відомі деталі

Виробники можуть отримати безповоротну компенсацію до 50 % на будівництво картоплесховищ, цехів та створення комфортних умов ринку

До Кабінету Міністрів передано проєкт постанови про надання державної підтримки виробникам картоплі. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко, повідомляє пресслужба відомства.

Міністр зазначив, що у міністерстві юстиції попередньо вже було проведено правову експертизу цього документа, і він отримав позитивну оцінку. Йдеться про безповоротну компенсацію до 50 % на будівництво картоплесховищ, цехів, створення комфортних умов ринку для виробників.

Ця постанова – пілотний проєкт підтримки для працівників галузі, наголосили у Мінагрополітики.

«Ми маємо дати виробникам картоплі впевненість, що держава піклується про них, підтримує їхню галузь. І що нарешті за останні 9 років вони отримають від держави підтримку. Це одне із важливих завдань цього проєкту. Ми переконані в його успішній реалізації і плануємо вже на його базі у 2022 році закласти масштабнішу програму та показати всім приклади ефективного господарювання, формування доданої вартості та розвитку сучасної інфраструктури», – заявив Лещенко.

Він окреслив основні пріоритети уряду в питанні розвитку галузі. Йдеться, зокрема, про розвиток ринкової інфраструктури (будівництво та модернізація картоплесховищ, нові переробні потужності); збільшення обсягів виробництва продукції з високою доданою вартістю; повне забезпечення внутрішнього ринку України насіннєвою картоплею (у тому числі насінням сортів української та іноземної селекції), а також продовольчою столовою картоплею та сировиною картоплі на переробку.

За інформацією пресслужби, документ розробила робоча група у складі представників Мінагрополітики, Мінекономіки, Держпродспоживзахисту, Національної академії аграрних наук, Української асоціації виробників картоплі та Української плодоовочевої асоціації.

До слова, як раніше повідомляла Державна служба статистики, за рік в Україні подорожчали практично всі овочі з «борщового набору». З липня 2020 по липень 2021 року подешевшала лише картопля (на 6,9%; до 11,79 грн за кг). Морква подорожчала на 22,4% (до 17,73 грн за кг); буряк — у 2 рази (до 15,12 грн за кг); капуста – на 15,2% (до 7,26 грн за кг); ріпчаста цибуля зросла у ціні на 69,5% (до 11,49 грн за кг).

Нагадаємо, експерти розповіли, чому в Україні дорожчатиме свинина.