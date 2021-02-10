Директор школи на Вінниччині привласнив 100 тис. грн: йому повідомили про підозру

Директор вносив до документів відомості про проведену гурткову роботу, яку насправді не виконував

Впродовж року директор подавав неправдиву інформацію про відпрацьовані вчителями години

Директору однієї зі шкіл Вінниччини повідомили про підозру у привласненні 100 тисяч гривень.

За інформацією обласної прокуратури, впродовж року директор подавав неправдиву інформацію про відпрацьовані вчителями години та про виконану гурткову роботу.

За даними слідства, з вересня 2018 року по грудень 2019 року двоє працівників школи не виходили на роботу. При цьому директор навчального закладу підписував та подавав до бухгалтерії відділу освіти офіційні документи, що підтверджували кількість, нібито, відпрацьованих годин цими працівниками, на підставі яких їм нараховувалась їм заробітна плата.

У прокуратурі наголошують, що таким чином співробітники отримували гроші за роботу, яку фактично не виконували. До того ж, впродовж того самого періоду директор вносив до документів відомості про проведену ним гурткову роботу, яку насправді не виконував. Зазначається, що такими діями директор школи заподіяв державі збитки на суму майже 100 тис. грн.

За процесуального керівництва Могилів-Подільської прокуратури директору школи повідомлено про підозру у привласненні та розтраті чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненим повторно, а також видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч.ч.2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).