Коронавірус на Вінниччині: кількість хворих зростає

Наразі в Україні хворіє 132 538 людей

Станом на ранок 12 лютого у Вінницькій області зареєстрували 307 нових випадків інфікування коронавірусом.

Загалом за добу в Україні виявили 4 773 нових випадки, повідомляє РНБО.

На Вінниччині з початку фіксування хвороби виявили 29 487 випадків Covid-19. З них 24 858 людей одужало.

Наразі в області хворіє 4 068 людей.

Загальна кількість інфікованих в Україні, з початку фіксування хвороби – 1 262 867 людей (4 773 – за останню добу). Летальних випадків – 24 174 (116 – за останню добу). Наразі в Україні хворіє 132 538 людей.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Івано-Франківській (592), Львівській (373), м. Київ (348), Закарпатській (314), Вінницькій (307) та Дніпропетровській (297) областях.

Учора, 10 лютого, у Вінницькій області було зафіксовано 28 788 випадків інфікування коронавірусом. Кількість хворих зросла на 271 за добу. Також повідомляється про три нові летальні випадки.

Нагадаємо, експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) допустили ймовірність того, що коронавірус міг почати поширюватися в Китаї раніше грудня 2019 року, коли офіційно було оголошено про спалах захворювання.