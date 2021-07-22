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    Як майстриня вишиває на яєчній шкаралупі (фото)

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    Фото Олени Грошовик - Як майстриня вишиває на яєчній шкаралупі (фото)
    Фото Олени Грошовик

    Вінничанка Олена Грошовик створює вироби з шкаралуп курячих, гусячих і страусиних яєць

    Майстриня Олена Грошовик із села Басаличівка Гайсинського району на Вінниччині створює унікальні вироби зі шкаралупи яєць.

    Жінка вишиває на них стрічками й вирізає візерунки. Про це пише Gazeta.ua.

    «Завжди захоплювалась рукоділлям. Уже давно роблю ляльки-мотанки, вишиваю, пробую освоювати різні ремесла. А років п'ять тому побачила в інтернеті зображення цікавого виробу: на яєчній шкаралупі було вишито стрічками гарну композицію. Зацікавилась. Отвори в першому яйці робила фрезером для манікюру. Чоловік побачив результат моїх зусиль і запропонував придбати невелику бормашинку», – розповіла Олена.

    Пізніше жінка освоїла ще одну техніку – створення композицій на яєчній шкаралупі шляхом її вирізання.

    «Цей вид оздоблення яйця також прийшов до мене випадково. Шукала в мережі нові візерунки для витинанок і побачила надзвичайну красу – тонко вирізані, наче мережево, вироби з яєчної шкаралупи. Це ще більш кропітка робота», – зазначила майстриня.

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    Фото Олени Грошовик
    Фото Олени Грошовик
    Фото Олени Грошовик

    Олена стверджує, що шкаралупи яєць часто тріскають. Іноді це відбувається, коли виріб майже завершений.

    «Найбільш прикро, коли композиція практично готова, але хочеться додати ще один елемент і раптом яйце лопає. Ніде не змогла знайти надійного способу, щоб укріпити цей крихкий матеріал. Особливо це стосується шкаралупи з курячих яєць. А ось гусячі значно стійкіші, та ще й більші. Тому, працюючи з ними, фантазію не обмежую. Також маю вироби зі страусиних яєць. Їхню шкаралупу купувала через інтернет, за одну віддала 100 гривень. А вже пізніше, коли люди бачили мої роботи на виставках, то приходили й просто дарували шкаралупи. Страусині шкаралупи досить грубі, майже як фарфор, тому і для роботи з ними потрібні вже інші інструменти. Для цього мусила придбати алмазні свердла», – поділилась Олена.

    Щоб працювати з яєчною шкаралупою, її мало просто вимити, потрібно ще й вичинити, щоб позбутися специфічного запаху, який мають яйця.

    «Для цього шкаралупу потрібно помити й потім добу вимочити в хлорному розчині. Потім добре її просушити. І вже тоді можна приступати до роботи. Над одним виробом працюю близько тижня. Але в цій справі без натхнення не обійтись. Має з'явитись ідея композиції, яка часто під час роботи якось змінюється. На творчість часто надихають орнаменти на вишиванках», – каже майстриня.

    Вироби часто демонструють на районних і обласних виставках. Свої роботи Олена Грошовик дарує друзям і рідним, проте ще не продавала.

    Нагадаємо, раніше на Вінниччині десятки майстринь створили унікальне панно. Його виготовляли близько 30 майстринь з різних міст країни. Панно продемонстрували під час проведення фестивалю «Подільський оберіг», який провели 3 липня у селі Буша.

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    Теги: інтернет жінка робота
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    Як майстриня вишиває на яєчній шкаралупі (фото)