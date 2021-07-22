Як майстриня вишиває на яєчній шкаралупі (фото)

Вінничанка Олена Грошовик створює вироби з шкаралуп курячих, гусячих і страусиних яєць

Майстриня Олена Грошовик із села Басаличівка Гайсинського району на Вінниччині створює унікальні вироби зі шкаралупи яєць.

Жінка вишиває на них стрічками й вирізає візерунки. Про це пише Gazeta.ua.

«Завжди захоплювалась рукоділлям. Уже давно роблю ляльки-мотанки, вишиваю, пробую освоювати різні ремесла. А років п'ять тому побачила в інтернеті зображення цікавого виробу: на яєчній шкаралупі було вишито стрічками гарну композицію. Зацікавилась. Отвори в першому яйці робила фрезером для манікюру. Чоловік побачив результат моїх зусиль і запропонував придбати невелику бормашинку», – розповіла Олена.

Пізніше жінка освоїла ще одну техніку – створення композицій на яєчній шкаралупі шляхом її вирізання.

«Цей вид оздоблення яйця також прийшов до мене випадково. Шукала в мережі нові візерунки для витинанок і побачила надзвичайну красу – тонко вирізані, наче мережево, вироби з яєчної шкаралупи. Це ще більш кропітка робота», – зазначила майстриня.

Олена стверджує, що шкаралупи яєць часто тріскають. Іноді це відбувається, коли виріб майже завершений.

«Найбільш прикро, коли композиція практично готова, але хочеться додати ще один елемент і раптом яйце лопає. Ніде не змогла знайти надійного способу, щоб укріпити цей крихкий матеріал. Особливо це стосується шкаралупи з курячих яєць. А ось гусячі значно стійкіші, та ще й більші. Тому, працюючи з ними, фантазію не обмежую. Також маю вироби зі страусиних яєць. Їхню шкаралупу купувала через інтернет, за одну віддала 100 гривень. А вже пізніше, коли люди бачили мої роботи на виставках, то приходили й просто дарували шкаралупи. Страусині шкаралупи досить грубі, майже як фарфор, тому і для роботи з ними потрібні вже інші інструменти. Для цього мусила придбати алмазні свердла», – поділилась Олена.

Щоб працювати з яєчною шкаралупою, її мало просто вимити, потрібно ще й вичинити, щоб позбутися специфічного запаху, який мають яйця.

«Для цього шкаралупу потрібно помити й потім добу вимочити в хлорному розчині. Потім добре її просушити. І вже тоді можна приступати до роботи. Над одним виробом працюю близько тижня. Але в цій справі без натхнення не обійтись. Має з'явитись ідея композиції, яка часто під час роботи якось змінюється. На творчість часто надихають орнаменти на вишиванках», – каже майстриня.

Вироби часто демонструють на районних і обласних виставках. Свої роботи Олена Грошовик дарує друзям і рідним, проте ще не продавала.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині десятки майстринь створили унікальне панно. Його виготовляли близько 30 майстринь з різних міст країни. Панно продемонстрували під час проведення фестивалю «Подільський оберіг», який провели 3 липня у селі Буша.

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