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    Технології

    У Facebook показали, як може виглядати робоче місце майбутнього

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    У Facebook показали, як може виглядати робоче місце майбутнього

    Спілкуватися між собою співробітники зможуть за допомогою аватарів, які здатні досить точно передавати емоції людини

    Компанія Facebook опублікувала статтю і відеоконцепт про те, як може в майбутньому виглядати віддалена робота.

    Видання ain.ua виділило ключові особливості цього футурологічного бачення.

    Динамічне віртуальне робоче середовище, побудоване на присутності користувача в соціальних мережах. Гаджети наступного покоління забезпечать людям нескінченні робочі середовища, з налаштованими віртуальними робочими екранами, дошками, та іншими інструментами для візуалізації. Такий VR дасть можливість проводити наради, як якщо б ви самі були присутні з колегами в офісі.

    Множинні робочі екрани у VR, що налаштовуються: користувачі зможуть перемикатися між реальним і віртуальним світом в будь-який час. На такому робочому місці співробітник зможе працювати як жестами (з віртуальними екранами), так і більш звичайним способом, за допомогою клавіатури і миші. 

    У віртуальному робочому середовищі колеги зможуть спілкуватися за допомогою своїх аватарів: вони будуть точно передавати вирази обличчя. 

    Всі ці технологічні напрямки розвивають в самій компанії: Workplace, Portal, Oculus для бізнесу, Codec Avatars і інші.

    інтернет технології Facebook робота
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