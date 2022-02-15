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    Шахраї на Вінниччині організували схему видурювання грошей у громадян України та Єврозоюзу

    Шахраї збирали інформацію із персональних акаунтів громадян - Шахраї на Вінниччині організували схему видурювання грошей у громадян України та Єврозоюзу
    Шахраї збирали інформацію із персональних акаунтів громадян
    фото з відкритих джерел

    Правоохоронці викрили злочинну мережу відмивання грошей

    У Вінницькій області викрили шахраїв, які створили механізм заволодіння грошима громадян України та країн Євросоюзу. Це пов’язано зі створенням за допомогою електронно-обчислювальної техніки персональних акаунтів та фіктивних інтернет-ресурсів, проведенням фіктивних фінансових операцій з грошовими коштами, крипто-валютними парами та фактичним заволодінням коштів громадян. Про це повідомила пресслужба Вінницької окружної прокуратури.

    Використовуючи таку схему у громадянина «А», який є заявником у вказаному кримінальному провадженні шахраї заволоділи 945 тис. грн.

    На підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області в офісному приміщенні, за місцем здійснення шахрайської діяльності, проведено обшук. Було вилучено комп’ютерну техніку, серверне обладнання, електронні носії інформації, флеш накопичувачі та інші носії інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності – облік клієнтів, фінансово-господарські документи, записи так званої «чорної бухгалтерії», записні книги.

    У кримінальному провадженні проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин вчинення злочинів, призначено комп’ютерно-технічну експертизу.

    Санкцією статті передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

    Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

    Нагадаємо, у Крижопільському виправному центрі, де засуджений відбуває покарання за вчинення шахрайства, він організував схему викрадення грошей із банківських рахунків. Серед постраждалих – мешканці різних регіонів України.

    Також у Києві шахраї ошукали пенсіонерів на понад 2 млн грн.

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    Теги: обшук прокуратура шахрайство гроші документи викрадення Вінниччина
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    Шахраї на Вінниччині організували схему видурювання грошей у громадян України та Єврозоюзу