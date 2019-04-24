Одеситам повідомили, як буде працювати транспорт у Великодню ніч



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Розклад роботи міського транспорту в Одесі у Великодню ніч з 27 на 28 квітня

У зв'язку з проведенням релігійного свята Христове Воскресіння - Великдень, в ніч на Великдень з 22:30 27 квітня до 06:00 28 квітня 2019 року буде організовано перевезення громадян до місць проведення богослужіння за тимчасовими схемами руху міських автобусних маршрутів:

№ 201К (вул. Миколая Аркаса - Окружна дорога «Храм Святого мученика Віктора і Великомучениці Ірини») - 1 од .;

№ 237К (вул. Агрономічна - вул. Нежданової «Свято-Троїцький Храм») - 1 од.;

№ 210 - від Свято-Іверського чоловічого монастиря вул. Левітана просп. Небесної Сотні, вул. Космонавта Комарова, Люстдорфська дорога, пл. Толбухіна та у зворотному напрямку від пл. Толбухіна, Люстдорфська дорога, вул. Космонавта Комарова, просп. Небесної Сотні, вул. Левітана, Свято-Іверський чоловічий монастир – 8 од.;

№ 214 - від Свято-Іверського чоловічого монастиря за маршрутом до 1 ст. Люстдорфської дороги та у зворотному напрямку – 6 од.;

№ 191 - від Свято-Успенського патріаршого чоловічого монастиря за маршрутом до пл. Б. Дерев'янко («Будинок Меблів») та у зворотному напрямку – 22 од.;

№ 127 - від Свято-Успенського патріаршого чоловічого монастиря за маршрутом до 5 ст. В. Фонтану та у зворотному напрямку - 12 од.;

№ 175 - від Меморіал 411-ї батареї за маршрутом до вул. Левітана (міська поліклініка № 20) та у зворотному напрямку – 3 од. Читайте також Одеситам повідомили, як будуть працювати медзаклади у Великодні свята Сьогодні, 09:55



В ніч на Великдень з 22:30 27 квітня до 06:00 28 квітня буде організована робота міськелектротранспорту за маршрутами: