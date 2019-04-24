Одеситам повідомили, як буде працювати транспорт у Великодню ніч
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Розклад роботи міського транспорту в Одесі у Великодню ніч з 27 на 28 квітня
У зв'язку з проведенням релігійного свята Христове Воскресіння - Великдень, в ніч на Великдень з 22:30 27 квітня до 06:00 28 квітня 2019 року буде організовано перевезення громадян до місць проведення богослужіння за тимчасовими схемами руху міських автобусних маршрутів:
- № 201К (вул. Миколая Аркаса - Окружна дорога «Храм Святого мученика Віктора і Великомучениці Ірини») - 1 од .;
- № 237К (вул. Агрономічна - вул. Нежданової «Свято-Троїцький Храм») - 1 од.;
- № 210 - від Свято-Іверського чоловічого монастиря вул. Левітана просп. Небесної Сотні, вул. Космонавта Комарова, Люстдорфська дорога, пл. Толбухіна та у зворотному напрямку від пл. Толбухіна, Люстдорфська дорога, вул. Космонавта Комарова, просп. Небесної Сотні, вул. Левітана, Свято-Іверський чоловічий монастир – 8 од.;
- № 214 - від Свято-Іверського чоловічого монастиря за маршрутом до 1 ст. Люстдорфської дороги та у зворотному напрямку – 6 од.;
- № 191 - від Свято-Успенського патріаршого чоловічого монастиря за маршрутом до пл. Б. Дерев'янко («Будинок Меблів») та у зворотному напрямку – 22 од.;
- № 127 - від Свято-Успенського патріаршого чоловічого монастиря за маршрутом до 5 ст. В. Фонтану та у зворотному напрямку - 12 од.;
- № 175 - від Меморіал 411-ї батареї за маршрутом до вул. Левітана (міська поліклініка № 20) та у зворотному напрямку – 3 од.
В ніч на Великдень з 22:30 27 квітня до 06:00 28 квітня буде організована робота міськелектротранспорту за маршрутами:
- трамвайні: № 7 - 3 од .; № №5, 10, 12, 13, 15, 18, 19 , 20, 21, 28 – 1 од.
- робота трамвайного маршруту № 3 буде організована за маршрутом від вул. Пастера до 11 ст. Люстдорфської дороги – 3 од.;
- тролейбусні: №№2, 3, 7, 8, 11, 12 - 1 од.; №9 - 3 од.; № 10 - 2 од.