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    Продукти до святкового столу: у Києві пройдуть Великодні ярмарки (адреси)

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    Продукти до святкового столу: у Києві пройдуть Великодні ярмарки (адреси)

    Ярмарки відбудуться у дев'яти районах столиці

    Цієї суботи, 27 квітня, напередодні Великодня, у столиці будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки. Про це поінформували у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

    Зокрема, ярмарки відбудуться у:

    • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
    • Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
    • Деснянському районі – вул. Кубанської України (у межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (у межах просп. Володимира Маяковського, 2-А та вул. Теодора Драйзера);
    • Дніпровському районі – вул. Андрія Малишка, 9-19;
    • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5;
    • Печерському районі – вул. Катерини Білокур;
    • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
    • Солом’янському районі – вул. Стадіонна (у межах вулиць Митрополита Василя Липківського та Богданівської);
    • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

    Нагадаємо, для повнішого забезпечення киян сільськогосподарською продукцією 24-27 квітня у Києві триватимуть сезонні ярмарки.

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