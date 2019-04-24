Продукти до святкового столу: у Києві пройдуть Великодні ярмарки (адреси)
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Ярмарки відбудуться у дев'яти районах столиці
Цієї суботи, 27 квітня, напередодні Великодня, у столиці будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки. Про це поінформували у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.
Зокрема, ярмарки відбудуться у:
- Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
- Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
- Деснянському районі – вул. Кубанської України (у межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (у межах просп. Володимира Маяковського, 2-А та вул. Теодора Драйзера);
- Дніпровському районі – вул. Андрія Малишка, 9-19;
- Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5;
- Печерському районі – вул. Катерини Білокур;
- Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- Солом’янському районі – вул. Стадіонна (у межах вулиць Митрополита Василя Липківського та Богданівської);
- Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
Нагадаємо, для повнішого забезпечення киян сільськогосподарською продукцією 24-27 квітня у Києві триватимуть сезонні ярмарки.