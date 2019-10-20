Казкова карусель і багато глінтвейну. Фоторепортаж з центра Вінниці



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Осінь. Вечір у місті

Вечірня Вінниця має особливу атмосферу. Вона не така метушна і, завдяки ліхтарям, здається ще теплішою. Відчути осінній настрій міста можна на фестивалі «Крафтовий дворик», який вже тиждень триває біля Вежі.

Головною окрасою площі Європейської стала казкова «французька» карусель. У темну пору доби вона сяє вогниками і привертає увагу своїм яскравим забарвленням. Всередині – коники і карети, на яких можуть проїхатися як діти, так і дорослі. Але, щоб отримати гарні враження, купувати квиток на атракцію не обов’язково. Вінничани по черзі роблять фото і селфі на фоні каруселі, що крутиться.

У центрі міста також розташували будиночки зі смаколиками. Практично в кожному – глінтвейн: малиновий, смородиновий, яблучний, з червоного чи білого вина, а також дитячий. Є солодощі, фаст-фуд, мед і авторські сири.

Завітавши на «Крафтовий дворик» можна купити шашлик, плов, овочі на грилі та інші страви, що готують на відкритому вогні.

Біля самої Вежі – сцена, там щодня відбуваються дискотеки і концентрі програми. Триватиме фестиваль до 25 жовтня.

Джерело: vinnitsa.info