Селфі на висоті 130 метрів: поліція Києва зняла із Південного мосту трьох підлітків



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За словами дітей, їхній товариш хотів втілити свою мрію, піднятися на Південний міст і зроби фото Фото: патрульна поліція столиці

Двом затриманих хлопцям 12 і 13 років, а третьому - 20 років

Поліція затримала підлітків, які заради фото залізли на 130-метровий Південний міст у Києві.

Про це у суботу повідомляє пресслужба патрульної поліції столиці.

«Поліцейським вдалося дістатися на верхівку мосту, де вони виявили трьох невідомих. Бо існувала реальна загроза життю, інспекторам довелося затримувати зазначених осіб», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці виявили, що двом затриманих хлопцям 12 і 13 років, а третьому - 20 років.

«За словами дітей, їхній товариш хотів втілити свою мрію, піднятися на міст і зроби фото», - зазначили в поліції.

На місце події приїхали батьки й інспектори ювенальної поліції.

До слова, у Відні відкрився музей для любителів селфі.