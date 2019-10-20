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    Селфі на висоті 130 метрів: поліція Києва зняла із Південного мосту трьох підлітків

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    За словами дітей, їхній товариш хотів втілити свою мрію, піднятися на Південний міст і зроби фото - Селфі на висоті 130 метрів: поліція Києва зняла із Південного мосту трьох підлітків
    За словами дітей, їхній товариш хотів втілити свою мрію, піднятися на Південний міст і зроби фото
    Фото: патрульна поліція столиці

    Двом затриманих хлопцям 12 і 13 років, а третьому - 20 років

    Поліція затримала підлітків, які заради фото залізли на 130-метровий Південний міст у Києві.

    Про це у суботу повідомляє пресслужба патрульної поліції столиці.

    «Поліцейським вдалося дістатися на верхівку мосту, де вони виявили трьох невідомих. Бо існувала реальна загроза життю, інспекторам довелося затримувати зазначених осіб», - йдеться у повідомленні.

    Правоохоронці виявили, що двом затриманих хлопцям 12 і 13 років, а третьому - 20 років.

    «За словами дітей, їхній товариш хотів втілити свою мрію, піднятися на міст і зроби фото», - зазначили в поліції.

    На місце події приїхали батьки й інспектори ювенальної поліції.

    До слова, у Відні відкрився музей для любителів селфі.

    Національна поліція України Київ селфі міст батьки
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