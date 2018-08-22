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    Фото

    Київський міст у Вінниці готують до відкриття. Фоторепортаж

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    Київський міст у Вінниці готують до відкриття. Фоторепортаж

    На мосту стелять асфальт і встановлюють перила з вінницьким гербом

    Київський міст, який 15 серпня в черговий раз закрили для проведення ремонтних робіт, готують до відкриття. Зробити це планують на День Незалежності, 24 серпня.

    Про це розповів директор департаменту капітального ремонту Вінницької міськради Ігор Кравець.

    «Сьогодні ми асфальтуємо третій шар дорожнього полотна проїжджої частини мосту для того, щоб 24 серпня на День Незалежності відновити рух», – сказав він.

    Близько 8 видів транспортної техніки задіяно у роботі: одні привозять асфальт, стелять третій шар, інші утрамбовують та вирівнюють. Робочі, яких близько 20-ти чоловік, встановлюють перила із вінницьким гербом, підключають LED-ліхтарі, розгортають лопатами асфальт.

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    Київський міст у Вінниці готують до відкриття. Фоторепортаж
    Київський міст у Вінниці готують до відкриття. Фоторепортаж
    Київський міст у Вінниці готують до відкриття. Фоторепортаж
    Київський міст у Вінниці готують до відкриття. Фоторепортаж
    Київський міст у Вінниці готують до відкриття. Фоторепортаж
    Київський міст у Вінниці готують до відкриття. Фоторепортаж
    Київський міст у Вінниці готують до відкриття. Фоторепортаж
    Київський міст у Вінниці готують до відкриття. Фоторепортаж
    Київський міст у Вінниці готують до відкриття. Фоторепортаж
    Київський міст у Вінниці готують до відкриття. Фоторепортаж
    Київський міст у Вінниці готують до відкриття. Фоторепортаж
    Київський міст у Вінниці готують до відкриття. Фоторепортаж
    Київський міст у Вінниці готують до відкриття. Фоторепортаж
    Київський міст у Вінниці готують до відкриття. Фоторепортаж
    Київський міст у Вінниці готують до відкриття. Фоторепортаж
    Київський міст у Вінниці готують до відкриття. Фоторепортаж
    Київський міст у Вінниці готують до відкриття. Фоторепортаж
    Київський міст у Вінниці готують до відкриття. Фоторепортаж
    Київський міст у Вінниці готують до відкриття. Фоторепортаж
    Київський міст у Вінниці готують до відкриття. Фоторепортаж
    Київський міст у Вінниці готують до відкриття. Фоторепортаж
    Київський міст у Вінниці готують до відкриття. Фоторепортаж
    Київський міст у Вінниці готують до відкриття. Фоторепортаж
    Київський міст у Вінниці готують до відкриття. Фоторепортаж
    Київський міст у Вінниці готують до відкриття. Фоторепортаж
    Київський міст у Вінниці готують до відкриття. Фоторепортаж
    Київський міст у Вінниці готують до відкриття. Фоторепортаж

    «І вдень, і вночі на мосту кипить робота, працюємо позмінно, але відпочивати ніколи. Намагатимемось все завершити до Дня Незалежності», – каже один із робочих.

    По правій стороні, зі сторони Соборної, вже постелили асфальт та завершують встановлювати перила. Іншу сторону ще допрацьовують. Планують сьогодні ввечері закінчити роботу із укладанням асфальту, а завтра працюватимуть над перилами та освітленням.

    Нагадаємо, що в березні минулого року у Вінниці приступили до масштабної реконструкції мостової споруди по вул. Чорновола, який збудували в 60-х роках минулого століття.

    Джерело: vinnitsa.info

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