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    З будівлі суду у Києві вкрали прапор України

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    З будівлі суду у Києві вкрали прапор України

    У декількох районах столиці відбулися аналогічні випадки крадіжки державних прапорів

    Сьогодні, 22 серпня, напередодні Дня Державного Прапора України з будівлі Київського апеляційного адмінсуду вкрали прапор.

    Незвичайна крадіжка сталася в Печерському районі столиці. Як дізналася «Страна» з власних джерел у МВС, вранці в поліцію надійшла заява від співробітника Київського апеляційного адмінсуду про те, що вранці з фасаду будівлі суду невідомі зірвали державний прапор, який був вивішений напередодні Дня Незалежності.

    На відеозаписі, який оглянула поліція, видно як двоє чоловіків закриваючи руками обличчя, знімають з флагштока стяг, скручують його і тікають.

    За даними співрозмовників «Страни» у МВС, в декількох районах столиці відбулися аналогічні випадки крадіжки державних прапорів, виставлених на фасадах адміністративних будівель до свята.

    У поліції припускають, що хтось просто вирішив потім в День Незалежності здати крадені прапори вуличним торговцям під реалізацію.

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    МВС Київ прапор День Незалежності поліція
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