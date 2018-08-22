24 серпня у Києві відбудеться п’ятий забіг у вишиванках



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2500 осіб бігтимуть на Русанівській набережній в Києві

У Києві, Рівному, Новій Каховці, Нью-Йорку, Вашингтоні відбудеться до Дня Незалежності «Забіг у вишиванках». Марафон пройде в п’яте. Про це повідомили, автор ідеї, засновник «Забігу у Вишиванках», майстер спорту міжнародного класу, кращий марафонець Європи 2007р. Олександр Кузін; президент ТПП України, почесний консул Франції в Україні, марафонець Геннадій Чижиков; президент Федерації легкої атлетики Києва Віктор Грінюк під час прес-конференції у «Главкомі».

24 серпня 2018 року о 10 ранку 2 500 осіб бігтимуть на Русанівській набережній в Києві. «Забіг у вишиванках» проводиться в п’яте.

Ідея провести до Дня Незалежності марафон у вишиванках Олександру Кузіну реалізувалася вперше у 2014 році. Тоді вона об’єднала 400 поціновувачів бігу. «Я тоді, пригадую, сказав, що ті, хто прийдуть у вишиванках, отримають безкоштовну реєстрацію на захід. Це було неймовірне круте видовище, коли кияни масово одягнули вишиванки і прийшли на забіг. Тоді він проводився на території НК «Експоцентр України», - розповідає Кузін.

З «Експоцентру» марафон перебрався на Русанівську набережну. Адже у 2016-2017 роках зросла кількість учасників до 1500 осіб. Тоді ж і марафон був підтриманий українською діаспорою закордоном – Дубаї, Нью-Йорк, Вашингтон. Окрім того долучилися до киян і мешканці Рівного та Нової Каховки.

Цього року до організації «Забігу у вишиванках» долучилася Торгово-промислова палата України. Її президент Геннадій Чижиков стверджує, що даний марафон є гарною можливістю просувати Україну на міжнародних майданчиках. Класичні теми – сільське господарство, металургія. Але на його переконання забіг у вишиванках треба зробити сертифікованим, і наводить приклада, як в У Центральному парку Нью-Йорка іноземні країни борються за можливість організувати свій національний марафон. Це найкраща популяризація країни.

«Окрім того для мене особисто взяти участь у марафоні – питання честі. Вся моя родина теж буде бігти у вишиванках. Це буде надзвичайне свято і я всіх запрошую, навіть тих, хто ніколи не бігав. Людина може просто прийти і підтримати як уболівальник. Бо самі круті марафони там, де є уболівальники. Наприклад, у Нью-Йорку біжиш серед 50-тисячної кількості бігунів, а вздовж траси марафону стоїть 1,5 млн людей, складається враження, що тебе всі знають, бо вони читають твоє ім’я на табличці і скандують «Геннадій, вперед!». Тому дуже важливо, щоб кияни прийшли з прапорами України навіть в ролі уболівальників», - говорить Чижиков.

Віктор Грінюк зауважує, що медичних довідок для участі не треба. Але наполягає, аби учасники для себе зробили певні обстеження – загальний аналіз крові, кардіограму серця, за потреби ехограму серця.

Подія передбачає благодійний забіг. За словами організаторів «Забігу у вишиванках», за кошти зібрані під час пробігу буде придбано спортивний одяг для ДЮСШ №1 м. Бахмут Донецької області. Школа розташована на відстані 18 км від зони бойових дій російсько-української війни, проте продовжує виховувати майбутніх чемпіонів і потребує особливої підтримки.

Зареєструватися на «Забіг у вишиванках» можна тут або безпосередньо на місці проведення марафону на Русанівській Набережній, 8 (орієнтир пам’ятник В. Гоголю) з 7:00. Перший забіг починається о 9:00 для дітей, основний забіг о 10:30.