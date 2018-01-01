Покручена вишня, як символ України. У Вінниці відкрили пам'ятник загиблим майданівцям

У Вінниці відкрили пам`ятник Героям Небесної сотні. На знак вшанування загиблих люди несли до пам`ятника білі троянди

На церемонію відкриття прийшли представники громадськості, ветерани АТО, волонтери та родичі загиблих. Загалом, кілька сотень людей. Почесними гостями на відкритті були родини Героїв Небесної сотні. Відкрила пам`ятник матір загиблого майданівця Максима Шимка Зоя Кузьменко. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] «Всі, хто долучився до цього



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Фото Андрій Іллящук Пам'ятник героям Небесної сотні у Вінниці

У Вінниці відкрили пам`ятник Героям Небесної сотні. На знак вшанування загиблих люди несли до пам`ятника білі троянди

На церемонію відкриття прийшли представники громадськості, ветерани АТО, волонтери та родичі загиблих. Загалом, кілька сотень людей. Почесними гостями на відкритті були родини Героїв Небесної сотні.

Відкрила пам`ятник матір загиблого майданівця Максима Шимка Зоя Кузьменко.

«Всі, хто долучився до цього проекту, робили це з чистим серцем, світлими думками, а найголовніше – з чистими руками. Вінниця продемонструвала всій країні дух єдності, а всім містам – як треба вшановувати пам'ять Героїв Небесної сотні і сучасної війни», - каже голова Благодійного фонду «Пам'яті Небесної сотні» Андрій Павленко.

За словами скульптора Бориса Данилюка, бронзова вишня проростає із карти України, бо це символ покрученої долі нашої держави.

Наприкінці присутні покладають білі квіти до пам'ятника. Їх принесли як символ чистоти душ.

Джерело: Gazeta.ua